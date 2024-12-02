Препарат Amgen снизил вес пациентов в среднем на 20% в ходе II фазы

Amgen представила результаты II фазы клинических испытаний препарата от ожирения MariTide (cafraglutide).

Исследование проводилось в течение 52 недель среди 592 взрослых пациентов, которые получали лекарственное средство в разных дозировках — 140 мг, 280 мг, 420 мг ежемесячно, либо 420 мг раз в восемь недель. Сильнее всех похудели участники с ожирением или избыточным весом, не имеющие в анамнезе диабет 2-го типа, из группы, которой давали по 280 мг MariTide, — на 20%. В то же время диабетики смогли снизить вес в среднем на 17%.

Среди побочных эффектов препарата наиболее частыми были тошнота (у 70% испытуемых) и рвота (у 40%), которые проявлялись преимущественно в легкой форме после первой дозы. Как отмечается, проблемы с желудочно-кишечным трактом сохранялись минимум сутки, максимум — шесть дней, причем они проявлялись реже при постепенном повышении дозировки. Около 11% участников прекратили принимать MariTide из-за неблагоприятных последствий от его использования.

MariTide — биспецифическое моноклональное антитело, которое повышает активность рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и вместе с этим подавляет глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП). Предполагалось, что комбинированный эффект — стимуляция ГПП-1 (подавляющего аппетит) и блокада ГИП (отвечающего за накопление жировой ткани) — обеспечит более выраженное снижение массы тела при меньшем количестве нежелательных явлений по сравнению с другими лекарственными средствами.

Для сравнения: курс препарата Wegovy (семаглутид) датской компании Novo Nordisk помог пациентам без диабета уменьшить вес на 15% за 68 недель. Между тем средняя потеря веса от Zepbound (tirzepatide), разработанного фармгигантом Eli Lilly, составила 21% за 36 недель.

Несмотря на сопоставимую эффективность, газета Wall Street Journal считает, что лекарство Amgen не сможет серьезно пошатнуть позиции текущих лидеров рынка. Издание пишет, что MariTide претендует максимум на 10% рынка благодаря ежемесячному интервалу между инъекциями. Напомним, что Zepbound и Wegovy необходимо принимать еженедельно.

Более того, есть сведения о наличии в портфеле Novo Nordisk и Eli Lilly новых препаратов, которые демонстрируют снижение веса на 25%. В публикации также подчеркивается, что Amgen еще предстоит провести масштабную и дорогостоящую III фазу испытаний.

Десятки компаний стремятся занять нишу на рынке средств от ожирения — от крупных игроков, в числе которых Amgen, Pfizer и AstraZeneca, до таких небольших биотехнологических компаний, как Viking Therapeutics и Structure Therapeutics. Однако потенциал их разработок пока недостаточен, чтобы пошатнуть положение лидеров рынка.