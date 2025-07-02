Препарат Amgen увеличил выживаемость пациентов с раком желудка на III фазе исследований

Amgen сообщила о положительных результатах III фазы клинических испытаний FORTITUDE-101, которые подтвердили эффективность препарата bemarituzumab в лечении рака желудка или гастроэзофагеального соединения. Фармацевтический гигант опубликовал данные в пресс-релизе.

Как отмечается, в исследовании участвовали 547 человек из 37 стран, у которых диагностирована HER2-негативная опухоль с избыточной экспрессией рецептора фактора роста фибробластов 2b (FGFR2b). Выяснилось, что общая выживаемость была выше в группе испытуемых, получавших сочетание лекарства с химиотерапией. Другим участникам давали плацебо вместе с химиотерапевтическими средствами. Конкретные цифры производитель не раскрыл.

Наиболее частыми побочными эффектами от экспериментального лечения были снижение остроты зрения, точечный кератит, анемия, нейтропения, тошнота, язва роговицы и сухость глаз. Проблемы с глазами отмечены в обеих группах, но чаще и в более тяжелой форме у пациентов, принимавших bemarituzumab.

Ранее во II фазе испытаний та же самая комбинация увеличила медианную общую выживаемость до 24,7 месяца. При использовании только химиотерапии этот показатель составил 11,1 месяца.

Amgen завладела этим препаратом в 2021 году, купив его разработчика — биотехнологическую компанию Five Prime Therapeutics за 1,9 млрд долл. При этом лицензия не распространяется на материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань, где права на исследования и коммерциализацию bemarituzumab принадлежат китайской Zai Lab. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило этому противораковому средству статус прорывной терапии.

Рак желудка занимает пятое место по смертности среди онкологических заболеваний в мире и второе — в России. Каждый год от этого злокачественного новообразования умирает около 1 млн человек. Гиперэксперссия белка FGFR2b, вызывающая аномальное деление клеток, встречается у 38% пациентов с опухолями желудка и гастроэзофагеального перехода.