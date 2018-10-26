Препарат Keytruda продемонстрировал положительные данные по выживаемости при раке пищевода

11:19
15 ноября 2018

Татьяна Кублицкая

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Компания Merck & Co.  («Мерк энд Ко»., за пределами  США и Канады - MSD) заявила, что в клиническом исследовании (КИ) III фазы, сравнивавшем Keytruda и химиотерапию, ее препарат-блокбастер продемонстрировал увеличение показателей выживаемости у ранее леченых пациентов с раком пищевода или пищеводно-желудочного перехода при экспрессии в опухолях определенных уровней биомаркёра PD-L1, сообщает FiercePharma.

Keytruda становится первым препаратом в сверхконкурентном классе ингибиторов PD-1/PD-L1, которому удалось показать такой результат.

По информации Merck, в компании воздержатся от широкого представления подробных результатов КИ до предстоящей медицинской конференции, но представят их в регуляторные органы многих стран мира.

Рак пищевода с трудом поддается лечению, но при этом занимает 7-е место среди наиболее часто диагностируемых типов рака. Merck надеется стать первым производителем иммуноонкологических препаратов, которому удастся совершить прорыв в лечении этого пула пациентов.

Правда, даже если FDA одобрит применение Keytruda по новому показанию, пациенты с раком пищевода не смогут получить доступ к этому препарату, прежде чем не будет доказана неэффективность предыдущей терапии. Но в Merck работают над решением данной проблемы, поскольку компания продолжает еще одно КИ III фазы, в которой изучают применение Keytruda в комбинации с химиотерапией в первой линии лечения.

Компании
Merck

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