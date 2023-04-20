Препарат «Ксарелто» стал «Рецептурным препаратом года» в конкурсе «Платиновая унция»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Ксарелто» (Bayer).
Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:
- «Конкор» («Мерк Сероно»)
- «Мексидол» («Фармасофт»)
- «Нимесил» («Берлин-Хеми»)
- «Эликвис» (Pfizer)
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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