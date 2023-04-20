Препарат «Ксарелто» стал «Рецептурным препаратом года» в конкурсе «Платиновая унция»

Победителем в подноминации «Рецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Ксарелто» (Bayer).

Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:

«Конкор» («Мерк Сероно»)

«Мексидол» («Фармасофт»)

«Нимесил» («Берлин-Хеми»)

«Эликвис» (Pfizer)

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.