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Препарат «Лекофен» стал...

Препарат «Лекофен» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года»

20.04.2023
20:10
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Григорьева

Победителем в номинации «Лонч года» по итогам 2022 года стал препарат «Лекофен» компании Novartis. 

На победу также претендовали:

  • «Мирамед» («Эвалар»)
  • «Простатекс» («Герофарм»)
  • «Риностейн» («Гротекс»)
  • «Троксактив» (Teva)

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.

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