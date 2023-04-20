Препарат «Лекофен» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Победителем в номинации «Лонч года» по итогам 2022 года стал препарат «Лекофен» компании Novartis.
На победу также претендовали:
- «Мирамед» («Эвалар»)
- «Простатекс» («Герофарм»)
- «Риностейн» («Гротекс»)
- «Троксактив» (Teva)
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.
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