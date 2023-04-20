Препарат «Лекофен» стал победителем «Платиновой унции» в номинации «Лонч года»

Победителем в номинации «Лонч года» по итогам 2022 года стал препарат «Лекофен» компании Novartis.

На победу также претендовали:

«Мирамед» («Эвалар»)

«Простатекс» («Герофарм»)

«Риностейн» («Гротекс»)

«Троксактив» (Teva)

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества.