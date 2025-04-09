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Препарат Novartis для...

Препарат Novartis для лечения болезни почек получил ускоренное одобрение FDA

09.04.2025
11:32
Владимир Заболотских
Novartis выплатит 160 млн долл. инвесторам Chinook Therapeutics после того, как FDA зарегистрировало препарат Vanrafia (atrasentan). Лекарство будет назначаться при IgA-нефропатии для снижения уровня белка в моче.
Фото: novartis.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало ускоренное одобрение на препарат Vanrafia (atrasentan), предназначенный для лечения IgA-нефропатии. Об этом сообщила пресс-служба Novartis, которой принадлежит лекарство.

Швейцарский производитель получил на него права благодаря покупке Chinook Therapeutics за 3,2 млрд долл. в 2023 году. Поскольку сделка предполагала дополнительные выплаты в случае регистрации Vanrafia регулятором, Novartis перечислит акционерам биотехнологической компании 160 млн долл. 

Препарат показан для снижения протеинурии (белка в моче) у взрослых пациентов с IgA-нефропатией, подверженных риску ускоренного развития заболевания. В отличие от конкурирующего Filspari (sparsentan) от компании Travere Therapeutics, зарегистрированного в 2023 году, Vanrafia не токсичен для печени. По данным III фазы клинических испытаний, лекарство Novartis уменьшило содержание белка в моче на 36% по сравнению с плацебо через 36 недель применения.

В августе 2024 года фармгигант вывел на рынок США еще один препарат от IgA-нефропатии — Fabhalta (iptacopan). В том же месяце FDA разрешило его применение при пароксизмальной ночной гемоглобинурии, а совсем недавно — при С3-гломерулопатии. Против этих двух редких болезней ранее не было одобренных лекарственных средств.  

IgA-нефропатия (болезнь Берже) занимает первое место по распространенности среди гломерулярных заболеваний в мире. При заболевании скапливается иммуноглобулин А (IgA) в мезангии — пространстве между капиллярными петлями почечных клубочков (гломерул), которые выступают в роли фильтров крови. Благодаря гломерулам образовывается первичная моча, а крупные молекулы (белки) удерживаются в кровотоке. Накопление IgA вызывает ряд патологических процессов, в том числе протеинурии. Постоянное присутствие белка в моче повреждает канальцы почек, приводя к их фиброзу. Чаще всего болезнь встречается у молодых людей в возрасте до 30 лет, причем мужчины страдают в два раза чаще женщин. 

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