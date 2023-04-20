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Препарат «Нурофен» стал...

Препарат «Нурофен» стал «Безрецептурным препаратом года» в конкурсе «Платиновая унция»

20.04.2023
20:21
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Григорьева

Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»). 

Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:

  • «Арбидол» («Отисифарм»)
  • «Детралекс» (Servier)
  • «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)
  • «Терафлю» (GSK)

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.

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