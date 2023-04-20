Препарат «Нурофен» стал «Безрецептурным препаратом года» в конкурсе «Платиновая унция»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»).
Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:
- «Арбидол» («Отисифарм»)
- «Детралекс» (Servier)
- «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)
- «Терафлю» (GSK)
«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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