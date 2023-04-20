Препарат «Нурофен» стал «Безрецептурным препаратом года» в конкурсе «Платиновая унция»

Победителем в подноминации «Безрецептурный препарат года» (номинация «Препарат года») по итогам 2022 года стал препарат «Нурофен» («Рекитт Бенкизер Хэлскэр»).

Другие безрецептурные препараты, ставшие финалистами:

«Арбидол» («Отисифарм»)

«Детралекс» (Servier)

«Ингавирин» («Валента Фармацевтика»)

«Терафлю» (GSK)

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.