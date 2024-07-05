Препарат Roche от рака легкого не показал преимуществ перед «Китрудой»

Roche остановила проведение исследования SKYSCRAPER-06, в котором изучалась эффективность нового иммунотерапевтического препарата tiragolumab в комбинации с препаратом «Тецентрик» (атезолизумаб) и химиотерапией при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ). Швейцарская фармацевтическая компания сообщила об этом в пресс-релизе.

SKYSCRAPER-06 сравнивал tiragolumab с «Китрудой» (пембролизумаб), лекарственным средством от различных видов онкологических заболеваний компании MSD (Merck & Co. — в Канаде и США). Выживаемость без прогрессирования заболевания была ниже на 27% среди пациентов, принимавших tiragolumab, по сравнению с группой, в которой испытуемые получили «Китруду». Общая выживаемость у tiragolumab оказалась хуже на 33%.

Tiragolumab относится к новому классу препаратов, блокирующих белок TIGIT. Иммунный рецептор присутствует на поверхности некоторых иммунных клеток, подавляя их активацию. Препарат позволяет снять блокировку и позволить иммунным клеткам бороться со злокачественной опухолью. Предполагалось, что в комбинации с «Тецентриком» он усилит противоопухолевый иммунный ответ.

В 2022 году произошел первый провал tiragolumab в клинических испытаниях. Лекарственное средство не продемонстрировало эффективность против НМРЛ в III фазе.