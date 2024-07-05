Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Препарат Roche от...

Препарат Roche от рака легкого не показал преимуществ перед «Китрудой»

05.07.2024
11:20
Владимир Заболотских
Roche остановила исследование SKYSCRAPER-06 из-за меньшей эффективности ее препарата tiragolumab, чем у «Китруды». Это второй провал tiragolumab в клинических испытаниях.
Фото: roche.com

Roche остановила проведение исследования SKYSCRAPER-06, в котором изучалась эффективность нового иммунотерапевтического препарата tiragolumab в комбинации с препаратом «Тецентрик» (атезолизумаб) и химиотерапией при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ). Швейцарская фармацевтическая компания сообщила об этом в пресс-релизе.

SKYSCRAPER-06 сравнивал tiragolumab с «Китрудой» (пембролизумаб), лекарственным средством от различных видов онкологических заболеваний компании MSD (Merck & Co. — в Канаде и США). Выживаемость без прогрессирования заболевания была ниже на 27% среди пациентов, принимавших tiragolumab, по сравнению с группой, в которой испытуемые получили «Китруду». Общая выживаемость у tiragolumab оказалась хуже на 33%.

Tiragolumab относится к новому классу препаратов, блокирующих белок TIGIT. Иммунный рецептор присутствует на поверхности некоторых иммунных клеток, подавляя их активацию. Препарат позволяет снять блокировку и позволить иммунным клеткам бороться со злокачественной опухолью. Предполагалось, что в комбинации с «Тецентриком» он усилит противоопухолевый иммунный ответ.

В 2022 году произошел первый провал tiragolumab в клинических испытаниях. Лекарственное средство не продемонстрировало эффективность против НМРЛ в III фазе.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.