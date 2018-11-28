Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии компании Novartis может быть одобрен FDA уже в мае 2019 г.

Препарат генной терапии, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) Zolgensma, разработанный швейцарской фармкомпанией Novartis («Новартис»), может быть одобрен американским регулятором уже в мае следующего года после присвоения заявке статуса ускоренного рассмотрения, сообщает Reuters.
Решение FDA обусловлено клиническими исследованиями с участием 15 пациентов, которые живы уже на протяжении 24 месяцев.
Zolgensma может стать одним из самых дорогих препаратов. Стоимость однократного применения может составить 4–5 млн долл.
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