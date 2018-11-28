Препарат для лечения спинальной мышечной атрофии компании Novartis может быть одобрен FDA уже в мае 2019 г.

14:37
3 декабря 2018

Илья Дугин

151

Препарат генной терапии, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) Zolgensma, разработанный швейцарской фармкомпанией Novartis («Новартис»), может быть одобрен американским регулятором уже в мае следующего года после присвоения заявке статуса ускоренного рассмотрения, сообщает Reuters.   

Решение FDA обусловлено клиническими исследованиями с участием 15 пациентов, которые живы уже на протяжении 24 месяцев.  

Zolgensma может стать одним из самых дорогих препаратов. Стоимость однократного применения может составить 4–5 млн долл.  

Компании
Novartis

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Сегодня
FDA одобряет первый препарат для лечения миастенического синдрома Ламберта–Итона
28.11.2018
FDA присвоило орфанный статус препарату Fasenra для лечения редкого аутоиммунного заболевания
27.11.2018
В США одобрен larotrectinib для лечения различных типов рака, вызываемого редкой генетической мутацией
Популярное
28.11.2018
Более 65% российских провизоров и фармацевтов против появления в аптеках дополнительных услуг
6639
27.11.2018
В США одобрен larotrectinib для лечения различных типов рака, вызываемого редкой генетической мутацией
2810
30.11.2018
Росздравнадзор изымает из оборота незаконно ввезенные в РФ серии препарата «Авастин»
2741
29.11.2018
Президент подписал закон, меняющий порядок  ввода лекарств в гражданский оборот
2045
27.11.2018
Суд: препараты с одним МНН нельзя автоматически считать взаимозаменяемыми
2021