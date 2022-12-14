Препарат для преодоления устойчивости к антибиотикам прошел третью фазу испытаний

Препарат фтортиазинон, который направлен на преодоление устойчивости к антибиотикам, прошел третью стадию клинических исследований. Он может быть зарегистрирован в России в ближайшее время. Об этом сообщил на площадке IХ Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Прошел первую, вторую и третью стадии клинических испытаний и в ближайшее время, я надеюсь, будет зарегистрирован», – заявил он (цитата по ТАСС).

Гинцбург уточнил, что основной задачей теперь будет как можно быстрее создать условия для расширения медицинских показаний по применению препарата. По его словам, антибиотикорезистентность и устойчивость к химиопрепаратам сейчас одни из важнейших проблем во всем мире, особенно на фоне последствий борьбы с пандемией коронавируса. Все исследования ведутся, необходимо понимание на государственном уровне необходимости поддержки этих исследований, подчеркнул Гинцбург.

Клинические исследования нового антибиотика фтортиазинона Центра имени Гамалеи стартовали в конце марта 2021 года. Минздрав одобрил фазу I испытаний. Ранее в центре упоминали, что препарат будет направлен на преодоление антибиотикорезистентности, также он исследуется при осложненной синегнойной инфекции, писал «ФВ».