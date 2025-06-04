Препарат компании Amgen снизил риск смерти при раке легких на 40%

Препарат Imdelltra (tarlatamab) от американской фармацевтической компании Amgen снизил риск смерти на 40% у пациентов с мелкоклеточным раком легких по сравнению с химиотерапией. Производитель представил данные III фазы исследований в пресс-релизе.

Результаты клинических испытаний DeLLphi-304 с участием 509 человек показали увеличение медианной общей выживаемости более чем на пять месяцев благодаря лекарству — до 13,6 месяца. После химиотерапевтического лечения этот показатель составил 8,3 месяца. Курс применения Imdelltra также обеспечил медианную выживаемость без прогрессирования заболевания в 4,2 месяца, в контрольной группе — 3,7 месяца.

Imdelltra относится к биспецифическим антителам, известным как BiTE. Препарат распознает белок DLL3, который встречается на поверхности клеток мелкоклеточного рака легких в 85—96% случаях и практически отсутствует в здоровых тканях. Затем он связывает их с T-клетками через рецептор CD3, активируя таким образом иммунную систему для уничтожения новообразования.

Синдром высвобождения цитокинов — известный побочный эффект BiTE — отмечен у 56% испытуемых. Но, как подчеркивается, чаще всего реакция протекала в легкой форме. Тяжелые проявления коснулись 1% пациентов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Imdelltra по ускоренной процедуре в прошлом году. Он стал первым BiTE, разрешенным для использования в медицинской практике. Им лечат мелкоклеточный рак легких, если лечение химиотерапией на основе платины не помогло больному. После завершения DeLLphi-304 Amgen намерена добиться полноценной регистрации.

В I квартале 2025 года объем продаж лекарства составил 81 млн долл. Это на 21% больше, чем в IV квартале 2024-го, следует из последнего финансового отчета фармкомпании.

Мелкоклеточный рак легких — одна из наиболее агрессивных форм опухолей. Шанс выжить в течение пяти лет у пациентов с любой стадией этого онкозаболевания — всего 5—10%. На него приходится около 15% от более чем 2,4 млн случаев рака легких, ежегодно диагностируемых в мире. Хотя препараты платины дают положительный результат, уже через несколько месяцев после их использования у преобладающего числа больных происходит рецидив.