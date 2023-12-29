Препарат компании Cytokinetics показал эффективность против гипертрофической кардиомиопатии

Cytokinetics сообщила, что ее препарат aficamten показал эффективность против обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) в ходе фазы III исследований. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно опубликованным результатам, лекарственное средство способствовало значительному увеличению переносимости физической нагрузки по сравнению с плацебо, а также уровня максимального потребления кислорода, замеренного с помощью кардиопульмонального нагрузочного теста. Пиковое потребление кислорода выросло в среднем на 1,74 мл/кг/мин.

По словам аналитиков, опрошенных Reuters, aficamten обладает самым высоким потенциалом в своем классе препаратов, исходя из представленных данных. Для сравнения: Camzyos (mavacamten) компании Bristol-Myers Squibb, конкурирующий с лекарственным средством Cytokinetics, смог увеличить максимальное потребление кислорода у испытуемых на 1,4 мл/кг/мин.

ГКМП является врожденным заболеванием, которое характеризуется утолщением стенок левого или изредка правого желудочка. Симптомы включают боль в груди, одышку, обмороки и внезапную смерть. Пациенты с этим заболеванием имеют мутации генов, синтезирующих миозин, сократительный белок миокарда. Aficamten — низкомолекулярный селективный ингибитор сердечного миозина. Его действие заключается в уменьшении образования актин-миозиновых поперечных мостиков, участвующих в сокращении мышц, в том числе сердечных.

Стоимость акций Cytokinetics выросла более чем на 80% после публикации результатов исследований. Компания планирует получить разрешение на продажу препарата в США и Европе во второй половине 2024 года.