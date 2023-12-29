Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Препарат компании Cytokinetics...

Препарат компании Cytokinetics показал эффективность против гипертрофической кардиомиопатии

29.12.2023
09:28
Владимир Заболотских
Препарат aficamten увеличил переносимость физической нагрузки и максимальное потребление кислорода пациентов с гипертрофической кардиомиопатией. Компания Cytokinetics, разработавшая лекарственное средство, планирует получить одобрение от американского и европейского регуляторов на продажу aficamten во второй половине 2024 года.
Фото: cytokinetics.com

Cytokinetics сообщила, что ее препарат aficamten показал эффективность против обструктивной формы гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) в ходе фазы III исследований. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно опубликованным результатам, лекарственное средство способствовало значительному увеличению переносимости физической нагрузки по сравнению с плацебо, а также уровня максимального потребления кислорода, замеренного с помощью кардиопульмонального нагрузочного теста. Пиковое потребление кислорода выросло в среднем на 1,74 мл/кг/мин.

По словам аналитиков, опрошенных Reuters, aficamten обладает самым высоким потенциалом в своем классе препаратов, исходя из представленных данных. Для сравнения: Camzyos (mavacamten) компании Bristol-Myers Squibb, конкурирующий с лекарственным средством Cytokinetics, смог увеличить максимальное потребление кислорода у испытуемых на 1,4 мл/кг/мин.

ГКМП является врожденным заболеванием, которое характеризуется утолщением стенок левого или изредка правого желудочка. Симптомы включают боль в груди, одышку, обмороки и внезапную смерть. Пациенты с этим заболеванием имеют мутации генов, синтезирующих миозин, сократительный белок миокарда. Aficamten — низкомолекулярный селективный ингибитор сердечного миозина. Его действие заключается в уменьшении образования актин-миозиновых поперечных мостиков, участвующих в сокращении мышц, в том числе сердечных.

Стоимость акций Cytokinetics выросла более чем на 80% после публикации результатов исследований. Компания планирует получить разрешение на продажу препарата в США и Европе во второй половине 2024 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.