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Препарат от коронавируса...

Препарат от коронавируса «МИР 19» может выйти на рынок в конце августа

15.08.2022
15:23
Артем Косенок

В ФМБА сообщили, что клинические испытания препарата от коронавируса «МИР 19» для амбулаторного применения были завершены. Он может выйти на рынок в конце августа.

Фото: ФМБА

Клинические испытания препарата от коронавируса «МИР 19» для амбулаторного применения завершены. Лекарство может выйти на рынок в конце августа, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению, и как раз сейчас эта работа идет, что позволяет надеяться, что уже в конце августа выйдет на рынок этот препарат», — отметила она (цитата по ТАСС).

Минздрав зарегистрировал «МИР 19» в декабре прошлого года. Разрешение на проведение II/III фазы исследования препарата Минздрав выдал Институту иммунологии ФМБА уже после регистрации. Планировалось, что испытания завершат в конце 2022 года.

Лекарство разработал Институт иммунологии ФМБА. Оно эффективно против всех изученных вариантов коронавируса, включая «Дельту» и «Омикрон», сообщали ранее в правительстве. Препарат предназначен только для использования в стационарах. В апреле правительство выделило на производство лекарства, а также модернизацию технологических линий и закупку оборудования из резервного фонда 387 млн руб.

Роспатент в июне включил лекарство против коронавируса «МИР 19» в десятку лучших медицинских изобретений 2021 года.

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