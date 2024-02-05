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Препарат от ожирения...

Препарат от ожирения Amgen показал многообещающие результаты в ходе исследований

05.02.2024
17:10
Владимир Заболотских
Препарат от ожирения Amgen смог снизить вес пациентов на 14,5% за 3 месяца. Лекарственное средство имеет ряд конкурентных преимуществ перед аналогами от компаний Novo Nordisk и Eli Lilly.
Фото: Freepik

MariTide (maridebart cafraglutide), кандидатный препарат от ожирения компании Amgen, показал свою эффективность в ходе начальных клинических испытаний на фазе II с участием людей. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature Metabolism.

Пациенты, получавшие одну инъекцию средства в месяц, потеряли 14,5% от изначальной массы тела за 12 недель. Данные демонстрируют также, что испытуемые смогли сохранить достигнутый вес в течение 150 дней после прекращения приема препарата.

В исследовании приняли участие 133 человека, которые страдали от ожирения, но не имели сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет. Пациенты получали различные дозировки лекарства, варьировавшиеся от 21 до 840 мг. У пациентов, получавших минимальную дозу препарата, наблюдалось снижение веса на 7,4% через 78 дней после начала терапии.

Amgen также протестировала введение однократной максимальной дозы, содержавшей 840 мг препарата. Испытуемые из этой группы потеряли 8,2% от исходного веса на 92-й день после начала испытания. Компания подчеркнула, что это дополнительно подтверждает долгосрочный эффект лекарственного средства.

MariTide – конъюгат антитело-лекарственное средство. Такой тип препаратов чаще всего используют при раковых заболеваниях. Он состоит из антитела, которое блокирует глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП). Он, наряду с глюкагоноподобным пептидом-1 (ГПП-1), который является основой самых известных на сегодняшний день препаратов от ожирения, стимулирует выработку инсулина в ответ на прием пищи и играет важную роль в регуляции жирового обмена. Вторая часть MariTide содержит два пептида-агониста рецептора ГПП-1.

Препарат Amgen имеет ряд преимуществ перед своими популярными конкурентами, в числе которых Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk и Zepbound (tirzepatide) от Eli Lilly, пишет Bloomberg. Во-первых, MariTide обеспечивает более долговременную потерю веса, чем его аналоги. Во-вторых, лекарства от Eli Lilly и Novo Nordisk предполагают еженедельные инъекции, в то время как разработка Amgen вводится раз в месяц.

Если дальнейшие результаты исследований покажут, что MariTide можно принимать еще реже для снижения массы тела и поддержания формы, то это может сделать его особенно конкурентоспособным продуктом на рынке.

Также до сих пор неизвестно, возможен ли полный отказ от лекарственного средства Amgen впоследствии. Известно, что Wegovy и Zepbound должны приниматься пожизненно для сохранения желаемого веса. Оба препарата показали потерю веса на 15—21% в ходе клинических испытаний, длившихся более года.

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