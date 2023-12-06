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Препарат от рассеянного...

Препарат от рассеянного склероза Merck не смог показать эффективность в ходе исследований

06.12.2023
15:47
Владимир Заболотских
Препарат от рассеянного склероза evobrutinib компании Merck KGaA был признан неэффективным на завершающем этапе клинических исследований. Публикация результатов нанесла серьезный удар по стоимости акций фармацевтического производителя.
Фото: merckgroup.com

Экспериментальный препарат Merck KGaA от рассеянного склероза evobrutinib не смог доказать свою эффективность в ходе фазы III клинических испытаний, что расстроило планы немецкой компании стимулировать рост выручки благодаря продажам лекарства. Об этом сообщается в пресс-релизе производителя.

Лекарственное средство оценивалось в ходе двух исследований под наименованием EVOLUTION при участии пациентов с рецидивирующим рассеянным склерозом. Эффект evobrutinib сравнивался с плацебо и аналогичным препаратом «Абаджио» (терифлуномид), принадлежащим французской компании Sanofi.

Пероральное лекарство проникает в ЦНС, регулирует работу T- и В-лимфоцитов, обеспечивающих гуморальный иммунитет в организме и отвечающих за выработку антител и цитокинов. При рассеянном склерозе иммунитет начинает производство антител к белкам миелина, которые окружают большинство нервных волокон, что приводит к повреждению и разрушению миелиновой оболочки. Такой процесс называется демиелинизацией и ведет к рассеянному склерозу.

После публикации результатов исследования стоимость акций Merck снизилась на 14%. Это самое сильное падение с 2009 года. Рыночная стоимость компании уменьшилась на 5 млрд евро. Кроме того, выявленная неэффективность evobrutinib создает серьезную проблему для немецкой компании, которая отмечает падение спроса на противоковидную продукцию, пишет Bloomberg.

Аналогичные исследования своих препаратов от рассеянного склероза, действенность которых сравнивается с «Абаджио», проводят компании Roche и Novartis. Производители обещают представить их результаты в 2025—2026 годах.

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