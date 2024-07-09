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Препарат от туберкулеза...

Препарат от туберкулеза J&J получил полное одобрение в США и Европе

09.07.2024
13:19
Владимир Заболотских
J&J получила полное одобрение препарата «Сиртуро» для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью от американского и европейского регуляторов. Препарат, впервые одобренный по ускоренной процедуре более десяти лет назад, показал высокую эффективность в ходе III фазы исследований.
Фото: jnj.com

Johnson & Johnson (J&J) получила решение регуляторных органов США и Европейского союза (ЕС) о полном одобрении препарата «Сиртуро» (бедаквилин) при туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Решение регуляторов основано на результатах III фазы исследования STREAM Stage 2. Согласно полученным данным, курс лечения, включавший прием «Сиртуро» в форме таблеток, показал значительно большую эффективность, чем схемы лечения инъекционными препаратами.

«Сиртуро» впервые получил ускоренное одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2012 году. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выдало условное разрешение на применение препарата в 2014 году.

На тот момент это было первое за более чем 40 лет лекарство против туберкулеза с принципиально новым механизмом действия. «Сиртуро» ингибирует фермент АТФ-синтазу микобактерий туберкулеза, нарушая синтез основного источника энергии бактериальных клеток и ведя к их гибели.

Как отметила J&J, в течение последних десяти лет она работала над обеспечением доступности препарата на рынке, улучшала цепочки поставок, инвестировала в обучение медицинских работников и проводила исследования лекарственной резистентности.

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