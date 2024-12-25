Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Препарат с 100%-ной...

Препарат с 100%-ной эффективностью против рака кишечника получил статус «прорывная терапия»

25.12.2024
14:27
Владимир Заболотских
FDA предоставило препарату Jemperli статус «прорывная терапия» после того, как он показал 100%-ную эффективность в лечении рака прямой кишки у всех 42 пациентов в клиническом испытании. Препарат, разработанный компанией GSK, полностью уничтожил опухоли без необходимости в операции или химиотерапии, что позволит значительно ускорить его регистрацию и применение в медицинской практике.
Фото: fda.gov

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило статус «прорывная терапия» препарату Jemperli (dostarlimab) после демонстрации им 100%-ной эффективности в лечении местнораспространенного рака прямой кишки. Об этом сообщила фармацевтическая компания GSK, которой принадлежат права на противоопухолевое лекарство.

Отмечается, что II фаза клинического испытания с участием 42 человек проходило в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна — Кеттеринга, крупнейшем и старейшем в мире медицинском учреждении, специализирующемся на раковых заболеваниях. У всех пациентов, получавших Jemperli, наблюдалась полная регрессия опухоли без необходимости в хирургическом вмешательстве, лучевой терапии или химиотерапии, после которых зачастую возникают серьезные осложнения, в том числе бесплодие и нарушение функций кишечника.

Исследования препарата продолжаются, следует из пресс-релиза. У 24 испытуемых сохраняется отсутствие каких-либо признаков заболевания в течение 26 месяцев. Кроме того, применение лекарства не вызвало серьезных побочных эффектов выше 3-й степени.

Статус «прорывная терапия» присваивается препаратам, демонстрирующим значимое преимущество перед существующими методами лечения тяжелых заболеваний. Его получение позволяет значительно ускорить рассмотрение заявки на регистрацию лекарства (в среднем на 2—3 года) и получить комплексную поддержку регулятора в организации клинических испытаний.

Jemperli – моноклональное антитело, блокирующее рецептор программируемой клеточной смерти 1 (PD-1). Препарат уже имеет регистрационное удостоверение FDA, выданное в 2021 году для лечения определенных видов рака эндометрия.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак прямой кишки занимает 8-е место по распространенности в мире – в 2022 году его диагностировали более чем у 729 тыс. человек. В то же время выживаемость при этом типе новообразования не превышает 50%.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.