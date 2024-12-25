Препарат с 100%-ной эффективностью против рака кишечника получил статус «прорывная терапия»

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило статус «прорывная терапия» препарату Jemperli (dostarlimab) после демонстрации им 100%-ной эффективности в лечении местнораспространенного рака прямой кишки. Об этом сообщила фармацевтическая компания GSK, которой принадлежат права на противоопухолевое лекарство.

Отмечается, что II фаза клинического испытания с участием 42 человек проходило в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна — Кеттеринга, крупнейшем и старейшем в мире медицинском учреждении, специализирующемся на раковых заболеваниях. У всех пациентов, получавших Jemperli, наблюдалась полная регрессия опухоли без необходимости в хирургическом вмешательстве, лучевой терапии или химиотерапии, после которых зачастую возникают серьезные осложнения, в том числе бесплодие и нарушение функций кишечника.

Исследования препарата продолжаются, следует из пресс-релиза. У 24 испытуемых сохраняется отсутствие каких-либо признаков заболевания в течение 26 месяцев. Кроме того, применение лекарства не вызвало серьезных побочных эффектов выше 3-й степени.

Статус «прорывная терапия» присваивается препаратам, демонстрирующим значимое преимущество перед существующими методами лечения тяжелых заболеваний. Его получение позволяет значительно ускорить рассмотрение заявки на регистрацию лекарства (в среднем на 2—3 года) и получить комплексную поддержку регулятора в организации клинических испытаний.

Jemperli – моноклональное антитело, блокирующее рецептор программируемой клеточной смерти 1 (PD-1). Препарат уже имеет регистрационное удостоверение FDA, выданное в 2021 году для лечения определенных видов рака эндометрия.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак прямой кишки занимает 8-е место по распространенности в мире – в 2022 году его диагностировали более чем у 729 тыс. человек. В то же время выживаемость при этом типе новообразования не превышает 50%.

