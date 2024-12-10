Препарат tavapadon от болезни Паркинсона в третий раз доказал клиническую эффективность

AbbVie объявила об успешном завершении III фазы клинических испытаний препарата, предназначенного для лечения болезни Паркинсона. Tavapadon — первый в своем классе частичный агонист дофаминовых рецепторов D1 и D5. Воздействие на них позволяет напрямую стимулировать дофаминергические сигналы в головном мозге и контролировать основные симптомы болезни

В исследовании TEMPO-2 приняли участие 304 пациента в возрасте от 40 до 80 лет с болезнью Паркинсона, диагностированной не более трех лет назад. Его результаты показали значительное улучшение состояния пациентов, перорально принимавших tavapadon в дозировке от 5 до 15 мг один раз в день, по Унифицированной шкале оценки болезни Паркинсона Международного общества расстройств движений (MDS-UPDRS), которая позволяет проанализировать изменение моторных и немоторных симптомов заболевания.



Показатели группы участников, получавших лекарство, улучшились на 10,3 пункта по сравнению с группой плацебо, где улучшение составило лишь 1,2 пункта. Как отмечается, tavapadon оказал положительное влияние на повседневные двигательные функции пациентов.

В сентябре AbbVie опубликовала результаты III фазы исследования TEMPO-1 с участием 529 человек. Tavapadon продемонстрировал ослабление выраженности заболевания пациентов по шкале MDS-UPDRS — на 9,7 пункта при дозе в 5 мг и на 10,2 пункта при дозе в 15 мг по сравнению с плацебо (1,8 пункта).

В апреле также стали доступны данные III фазы клинического испытания TEMPO-3. Прием препарата увеличил время отсутствия дискинезии — непроизвольных движений рук, ног и мышц лица. При болезни Паркинсона дискинезия часто возникает как побочный эффект от длительного приема дофаминергических средств. В группе tavapadon у пациентов не наблюдались неконтролируемые движения тела в течение 1,7 часа, в группе плацебо — 0,6 часа.



AbbVie планирует подать заявку на регистрацию лекарства в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2025 году. Фармгигант получил права на препарат благодаря покупке компании Cerevel Therapeutics за 8,7 млрд долл. в 2023 году. Изначальным разработчиком препарата от болезни Паркинсона является Pfizer, которая в 2018 году учредила Cerevel как дочернюю фирму, передав ей права на некоторые разработки, в том числе tavapadon.

Болезнь Паркинсона — хроническое нейродегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующей гибелью дофаминпродуцирующих нейронов в черной субстанции головного мозга. Потеря дофаминергических нейронов нарушает баланс в базальных ганглиях мозга, что приводит к нарушению контроля движений.