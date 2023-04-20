Препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция» назван «Оркамби»
20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Победителем в подноминации «Препарат года по поставкам в государственный сектор» (номинация «Динамика года») по итогам 2022 года стал препарат «Оркамби», основным поставщиком которого являлась компания «Санофи».
На победу в подноминации также претендовали:
- «Гэттестив» (Takeda)
- «Детромбин» («Протек»)
- «Китруда» (MSD)
- «Элизария» («Генериум»)
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, ведущих изданий фармотрасли, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.
Нет комментариев
Комментариев: 0