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Препаратом года в...

Препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция» назван «Оркамби»

20.04.2023
19:39
Елена Григорьева

20 апреля состоялась церемония награждения победителей XXIII Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».

Фото: Елена Григорьева

Победителем в подноминации «Препарат года по поставкам в государственный сектор» (номинация «Динамика года») по итогам 2022 года стал препарат «Оркамби», основным поставщиком которого являлась компания «Санофи».

На победу в подноминации также претендовали:

  • «Гэттестив» (Takeda)
  • «Детромбин» («Протек»)
  • «Китруда» (MSD)
  •  «Элизария» («Генериум»)

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, ведущих изданий фармотрасли, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

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