Препаратом года в госсекторе конкурса «Платиновая унция» назван «Оркамби»

Победителем в подноминации «Препарат года по поставкам в государственный сектор» (номинация «Динамика года») по итогам 2022 года стал препарат «Оркамби», основным поставщиком которого являлась компания «Санофи».

На победу в подноминации также претендовали:

«Гэттестив» (Takeda)

«Детромбин» («Протек»)

«Китруда» (MSD)

«Элизария» («Генериум»)

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, ведущих изданий фармотрасли, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.