Препараты от болезни Альцгеймера могут привести к уменьшению размера мозга и кровоизлиянию

Lecanemab и donanemab, препараты от болезни Альцгеймера, имеют серьезные побочные эффекты. Лекарственные средства могут привести к уменьшению размеров мозга и кровоизлиянию. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные исследований.

Они демонстрируют, что упомянутые лекарства способны замедлять темпы ухудшения когнитивных функций по сравнению с плацебо: lecanemab — на 27%, donanemab — на 35%. Однако ученые выразили обеспокоенность относительно их побочных эффектов. По словам старшего клинического исследователя Национального института по проблемам старения США Мадхава Тамбисетти, объем трех чайных ложек — примерно на столько уменьшается мозг в результате приема препаратов.

Еще одним нежелательным явлением были аномалии визуализации головного мозга на МРТ, ассоциированные с отложением амилоида (ARIA). Они свидетельствуют об отеке мозга и/или микрогеморрагии, которые могут стать причиной летального исхода. Побочный эффект наблюдался примерно у трети пациентов, принимавших лекарственные средства. При этом состояние 1% испытуемых либо неизбежно вело к смерти, либо требовало госпитализации.

Как подчеркивают специалисты, у некоторых участников исследований, получавших один из препаратов и имевших ARIA, когнитивные способности ухудшались в пять раз быстрее, чем у среднестатистического пациента с болезнью Альцгеймера, не принимавшего лекарства.

Известно, что в ходе исследований lecanemab, разработанного Eisai и Biogen, были зарегистрированы три случая летальных исходов. Один из скончавшихся испытуемых имел кровоизлияние диаметром 7 см.

Результаты испытаний donanemab, принадлежащего компании Eli Lilly, в свою очередь также говорят о трех скончавшихся пациентах в результате приема лекарства. Около 30% участников имели микрогеморрагии, еще 25% — отеки головного мозга. Причем в большинстве случаев осложнения протекали бессимптомно.

Lecanemab и donanemab ранее были названы революционными. Их действие заключается в устранении бета-амилоидов. Отложение этих белков в головном мозге ведет к формированию бляшек и развитию болезни Альцгеймера.

В июле прошлого года lecanemab получил полное одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Регулятор поместил предупреждение о высоком риске серьезных побочных эффектов препарата в так называемую черную рамку. Вскоре свой вердикт по вопросу о регистрации лекарственного средства должен вынести британский регулятор MHRA.

Цена на каждый из препаратов составляет 26 500 долл. за годовой курс. Лекарственные средства вводятся посредством внутривенных капельных вливаний, процесс занимает около часа. Lecanemab принимается каждые две недели, donanemab — раз в месяц.

Тамбисетти добавил, что есть доказательства эффективного устранения бета-амилоидных бляшек благодаря приему этих лекарств. Однако неизвестно, ведет ли это к улучшению состояния пациентов.

Пресс-секретарь Eisai заявила, что уменьшение объема мозга пациентов «не было связано с ухудшением измеренных нейродегенеративных биомаркеров». В то же время пресс-секретарь Eli Lilly сообщила, что «изменение размера головного мозга в результате приема потенциальных методов лечения болезни Альцгеймера было широко наблюдаемым, хотя, по общему признанию, оно недостаточно изучено».