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Пресс-конференция о запуске...

Пресс-конференция о запуске юбилейного сезона премии «Платиновая унция»

16.10.2024
09:44
Приглашаем на пресс-конференцию, посвященную запуску юбилейного сезона самой престижной премии в фармацевтической отрасли «XXV Платиновая унция».

Пресс-конференция состоится 16 октября в 12:30.

Присоединяйтесь к трансляции на сайте uncia.ru и узнайте все новости первыми.

На пресс-конференции вы узнаете:

  • сроки проведения «XXV Платиновой унции»;
  • состав расширенного организационного комитета;
  • об изменениях в методике оценки участников;
  • об обновлении перечня номинаций.

А также:

  • о текущем состоянии фармацевтического рынка в России;
  • о положении аптечных сетей в реалиях 2024 года;
  • о развитии инфраструктуры фармацевтического ритейла;
  • о продвижении лекарственных средств.

Вы сможете задать вопросы экспертам и узнать интересующие вас детали как о самой премии, так и о ситуации на фармацевтическом рынке России: основатель и председатель правления группы компаний «Бионика», председатель оргкомитета конкурса «Платиновая унция» Юрий Крестинский, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья Елена Неволина, сопредседатель направления Healthcare компании Ipsos Олег Фельдман, генеральный директор компании «Альфарм» Анна Ермолаева, заместитель генерального директора компании «Альфарм» Татьяна Ковальчукгенеральный менеджер компании IQVIA Анастасия Круглова, директор по продажам IQWIA Россия/СНГ Светлана Никулина, исполнительный директор РААС Александр Опарин, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Лариса Матвеева, директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева, директор по развитию «АРЭНСИ Фарма» Николай Беспалов.

Трансляция пресс-конференции будет доступна онлайн.

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