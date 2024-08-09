Президент одобрил поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 310-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Теперь лицензиатов и соискателей лицензии будут уведомлять о готовности акта оценки соответствия лицензионным требованиям через электронную почту или портал госуслуг в течение одного рабочего дня с момента оформления такого акта. Сведения о лицензии будут направлять только в форме выписки из реестра лицензий, срок подготовки выписки останется прежним: три рабочих дня с момента получения заявления.

Кроме того, сроки уведомления заявителя о проведении выездных оценок могут быть сокращены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.

Закон уже вступил в законную силу, за исключением некоторых положений, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума.