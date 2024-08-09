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Президент одобрил поправки...

Президент одобрил поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности

09.08.2024
18:20
Дина Коблова
Президент подписал закон о внесении изменений в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Теперь лицензиатов будут уведомлять о готовности акта оценки соответствия в течение одного рабочего дня с даты оформления документа через портал госуслуг или по электронной почте.
Фото: 123.com

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 310-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Теперь лицензиатов и соискателей лицензии будут уведомлять о готовности акта оценки соответствия лицензионным требованиям через электронную почту или портал госуслуг в течение одного рабочего дня с момента оформления такого акта. Сведения о лицензии будут направлять только в форме выписки из реестра лицензий, срок подготовки выписки останется прежним: три рабочих дня с момента получения заявления.

Кроме того, сроки уведомления заявителя о проведении выездных оценок могут быть сокращены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.

Закон уже вступил в законную силу, за исключением некоторых положений, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее законопроект во втором и третьем чтениях приняла Госдума.

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