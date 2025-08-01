Президент подписал закон о платформенной экономике

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 289-ФЗ от 31.07.2025 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Законом вводятся такие понятия, как:

«платформенная экономика» — совокупность организационных и имущественных отношений, которые складываются в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«цифровая платформа» — информационная система, интернет-сайт, программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие возможность для обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг;

«посреднические цифровые платформы» (ПЦП) — обеспечивают взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров и сделок, размещения карточек товаров, осуществления оплаты товаров, работ и услуг. Для ПЦП будет создан специальный реестр.

Правительство внесло законопроект о платформенной экономике в начале июля. «ФВ» писал о правах и обязанностях маркетплейсов, продавцов и потребителей, а также о специальных требованиях для реализации лекарств и медизделий на цифровых платформах.

Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтениях 22 июля. Согласно изменениям ко второму чтению, цифровые платформы обяжут проверять госрегистрацию и сертификаты товаров перед публикацией, а также добавлять в карточки возможность оплаты электронными сертификатами. Также ко второму чтению появилась поправка о переносе срока вступления документа в силу: его перенесли с 1 марта 2027 года на 1 октября 2026 года.

Еще подписан Федеральный закон № 290-ФЗ от 31.07.2025 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Им устанавливаются правила ведения и формирования реестра посреднических цифровых платформ, определения состава сведений в реестре, порядок включения, внесения изменений и исключения из него. Документ также вступит в силу с 1 октября 2026 года.