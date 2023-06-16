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Президент подписал закон...

Президент подписал закон о создании технопарков высоких технологий

16.06.2023
10:08
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Президент подписал закон о создании технопарков высоких технологий: для них был определен правовой статус. Требования к таким технопаркам аналогичны тем, которые применяют к индустриальным паркам и промышленным технопаркам.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании технопарков высоких технологий. Федеральный закон № 245-ФЗ от 13.06.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вносит изменения в ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и ст. 44 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Закон определяет правовой статус технопарков в сфере высоких технологий. Согласно документу, технопарк в сфере высоких технологий – это совокупность объектов инфраструктуры, которая предназначена для научно-технической или инновационной деятельности или деятельности в сфере информационных технологий для обеспечения производства или вывода на рынок новой продукции, а также технологий или услуг. Управлением таких технопарков займутся специальные частные или некоммерческие управляющие компании.

Также законом предусмотрены меры господдержки на создание инфраструктуры для таких технопарков. Требования к ним аналогичны тем, которые применяют к индустриальным паркам и промышленным технопаркам. Проверки соответствия технопарков требованиям, в том числе для получения мер поддержки, будет осуществлять Минпромторг. Меры стимулирования в сфере промышленности распространяются на управляющие компании технопарков в сфере высоких технологий, а также на юрлиц и ИП, которые используют их инфраструктуру.

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