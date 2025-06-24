Президент подписал закон о запрете вывесок на иностранных языках

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 168-ФЗ от 24.06.2025 об обеспечении использования в публичном пространстве русского языка как государственного языка Российской Федерации. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, информация для потребителей, не являющаяся рекламой, на вывесках и табличках должна размещаться на русском языке как государственном. Допускается дублирование на языках республик РФ или иностранных языках, но русскоязычная версия обязательна и приоритетна. Исключения составляют товарные знаки, фирменные названия и случаи, предусмотренные законодательством.

Ранее председатель Комитета по культуре Ольга Казакова пояснила, что на русском языке должна быть выполнена информация, предназначенная для ознакомления потребителей в сфере торговли и оказания услуг. К такой информации относятся надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», а также информационные таблички.

В законе также прописано, что Россия будет помогать соотечественникам за рубежом в сохранении «общероссийской культурной идентичности, связи с исторической Родиной». Сотрудничество будет заключаться в организации культурных центров и мероприятий.

Еще документ регламентирует названия жилых комплексов и объектов строительства в рекламе — они должны быть на кириллице. Исключение составляют объекты, введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Поправки о размещении информации на вывесках и о названиях объектов строительства вступят в силу с 1 марта 2026 года. Остальные изменения — со дня публикации закона.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 года и был принят в первом чтении в начале февраля 2025 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что после принятия документа будет меньше вывесок на иностранных языках, а также будут меньше использоваться другие языки при рекламе.