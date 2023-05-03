Президент подписал закон об упрощенной регистрации лекарств для животных

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ускоренную регистрацию препаратов для животных, если они уже были зарегистрированы для лечения людей. Документ № 171-ФЗ от 28.04.2023 опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно документу, в рамках ускоренной процедуры для госрегистрации таких лекарств в качестве препаратов для животных могут быть представлены результаты доклинического исследования для медицинского применения при лечении людей. К тому же вместо отчета о результатах клинического исследования для ветеринарного применения может быть представлен обзор научных работ о результатах КИ этих лекарств при лечении определенных видов животных, которым они предназначаются.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в ноябре 2021 года, а первое чтение состоялось в апреле 2022 года. Инициатором поправок выступил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он указывал, что применение лекарственных препаратов сегодня возможно, если они зарегистрированы в соответствующем реестре. Всего таких реестров два — для медицинского и ветеринарного применения. При этом первый насчитывает более 18 тыс. позиций, а второй — лишь около 2 тыс. Между тем, животные часто болеют теми же болезнями, что и люди, процессы их лечения сопоставимы, подчеркивал Бурматов.