Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Президент поручил правительству...

Президент поручил правительству разработать программу развития биомедицинских технологий

24.04.2023
10:17
Артем Косенок

Правительству поручено разработать программу развития биомедицинских технологий. Предложения необходимо будет представить до 15 октября.  

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Это необходимо для решения задач в сфере демографии, включая увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и увеличение периода активной трудоспособности населения в разных возрастных группах, говорится в сообщении. Представить свои предложения необходимо в срок до 15 октября 2023 года.

Также правительству поручено сформировать на базе Научно­-технологического университета «Сириус» унифицированного биотехнологического контура для стандартизации и внедрения технологий производства наиболее востребованных классов биотехнологических лекарственных средств в рамках реализации стратегических инициатив президента в научно-технологической сфере, связанных с созданием российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания. К работе будет привлечен Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора и другие организации.  

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.