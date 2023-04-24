Президент поручил правительству разработать программу развития биомедицинских технологий

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по разработке, определению механизмов реализации и источников финансирования комплексной программы развития биомедицинских технологий. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Это необходимо для решения задач в сфере демографии, включая увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья и увеличение периода активной трудоспособности населения в разных возрастных группах, говорится в сообщении. Представить свои предложения необходимо в срок до 15 октября 2023 года.

Также правительству поручено сформировать на базе Научно­-технологического университета «Сириус» унифицированного биотехнологического контура для стандартизации и внедрения технологий производства наиболее востребованных классов биотехнологических лекарственных средств в рамках реализации стратегических инициатив президента в научно-технологической сфере, связанных с созданием российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания. К работе будет привлечен Научно-исследовательский институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора и другие организации.