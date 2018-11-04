Приглашаем к дискуссии о развитии профессионального саморегулирования в здравоохранении

Актуальные проблемы заявленной тематики обсудят приглашенные на мероприятие представители врачебного сообщества, государственных и контролирующих органов, в том Следственного Комитета РФ, профильных медицинских общественных организаций.

При формировании программы II Конференции «Развитие саморегулирования в здравоохранении» сделан акцент на проблемы становления профессионального саморегулирования врачей в России. При этом впервые участники дискуссий смогут из первых уст ознакомиться с аналогичным зарубежным опытом. При поддержке Ассоциации российских дипломатов мероприятие обретет международный статус. Выступить с докладами приглашены руководители профессиональных медицинских ассоциаций из США, Германии, Болгарии, Бразилии, Швеции, Нигерии и других стран. Они расскажут о жизни и структуре своих врачебных сообществ, характером их взаимоотношений с властью и общественностью.

Ключевая тема конференции 2018 года раскроет актуальные проблемы профессионального саморегулирования врачей: необходимость законодательных изменений, особенности работы ассоциаций в регионах и на федеральном уровне, статус СРО и многое другое.

Спикеры конференции – представители действующих профессиональных медицинских ассоциаций (федерального и регионального уровней), имеющих и не имеющих статус саморегулируемой организации. Кроме того, выступят с докладами и примут участие в прениях представители Совета по саморегулированию ТПП РФ, Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, Комитета по здравоохранению Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Общественного Совета при министерстве здравоохранения, общероссийских врачебных общественных организаций.

В рамках конференции будет работать открытый микрофон. К свободной дискуссии приглашены представители Министерства здравоохранения РФ, Следственного Комитета РФ, а также эксперты в сфере здравоохранения.