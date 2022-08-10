Принадлежащая владельцу «Космофарм» медлаборатория АБВ откроет отделения в Москве

«МО АБВ Центр» получил лицензию на открытие пяти отделений медлаборатории в Москве, такое же разрешение на открытие четырех объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдано ООО «Медофисы АБВ Северо-Запад». Информацию об этом обнаружил «Коммерсантъ» в базе СПАРК. Эти юридические лица входят в красноярскую сеть «Лаборатории АБВ», принадлежащую владельцу фармдистрибьютора «Космофарм» Игорю Варламову.

Варламов подтвердил изданию, что до конца этого года АБВ откроет в Москве и Санкт-Петербурге около 30 пунктов, из них 15–20 — в столице. Также в этом году сеть планирует выйти в Иркутскую область, добавил он.

Как указано на самом сайте АБВ, в Москве уже работают три отделения, еще четыре готовятся к открытию. Также у сети есть объекты в Абакане (Республика Хакасия) и ряде городов Красноярского края – Красноярске, Ачинске, Минусинске и Назарово. В Санкт-Петербурге четыре отделения уже работают.

Игорь Варламов консолидировал сеть АБВ в 2021 году, пишет издание. Ранее 67% красноярского Центра лабораторных технологий АБВ принадлежало дистрибьютору медоборудования и материалов для диагностики «Медиа сервис АБВ». По данным СПАРК, в прошлом году выручка ЦЛТ АБВ и «МО АБВ Центр», управляющих региональной сетью, превысила 1 млрд руб.