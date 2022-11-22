Принят закон о производственных аптеках

Депутаты приняли закон о производственных аптеках во втором и третьем чтении, сообщила пресс-служба Госдумы. Законопроект был внесен на рассмотрение в сентябре 2019 года, после чего ожидал назначения ответственного комитета и соответствующих заключений. В первом чтении проект был принят лишь в марте 2021 года.

Ко второму чтению было внесено уточнение, что при изготовлении лекарств лицензированные аптечные и ветеринарные организации должны использовать препараты или субстанции из соответствующих государственных реестров и Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Кроме того, из закона убрали возможность производства лекарств индивидуальными предпринимателями. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, автор законопроекта Айрат Фаррахов рассчитывает, что эту ситуацию можно будет изменить позже путем внесения поправок, сообщил он «ФВ». По словам депутата, сейчас лицензии на производство препаратов есть у 16 индивидуальных предпринимателей в стране.

В то же время исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова назвала исключение ИП из производственной деятельности дискриминацией малого бизнеса.

В силу закон вступит 1 сентября 2023 года. «Изначально предполагалось, что закон вступит в силу сразу после его принятия, но регулятор считает необходимым выделить время на разработку и принятие нормативной базы. Мы согласны с этим, потому что она не должна быть заградительной», — отметил депутат.