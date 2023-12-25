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Приняты правила подтверждения...

Приняты правила подтверждения соответствия научных исследований для получения налоговых льгот

25.12.2023
16:51
Артем Косенок
Таисия Кубрина
В правительстве приняли правила подтверждения соответствия научных исследований утвержденному перечню инновационных разработок для получения налоговых льгот. Также были утверждены правила размещения такой информации в ГИС НИОКТР.
Фото: pressfoto/Freepik

Правительство приняло правила подтверждения соответствия научных исследований и опытно-конструкторских разработок утвержденному перечню, а также размещения такой информации в государственной информационной системе (ГИС НИОКТР). Постановление № 2235 от 21.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 февраля 2024 года.

Документ определяет порядок подтверждения соответствия исследований и разработок утвержденному правительством перечню для получения налоговых льгот по налогу на прибыль. Чтобы использовать повышенный коэффициент к расходам при расчете налога на прибыль, организация, которая осуществляет расходы на исследования и разработки, вправе разместить отчет о выполненных работах в личном кабинете. Также она обеспечивает и подтверждает достоверность и полноту представления в ГИС НИОКТР в отношении каждого исследования и разработки посредством усиленной квалифицированной электронной подписи.

Экспертная организация в течение не более 60 дней оценивает отчет, предоставленный организацией. Положительное или отрицательное заключение будет отображаться в личном кабинете.

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