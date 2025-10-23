Приоритетом для большинства покупателей аптек стало удобство

Даже у покупателей, привыкших ходить в «свою» аптеку, появились новые привычки: на выбор влияет не только расположение аптек, но и дополнительные программы лояльности. Согласно обзору «Нильсен», 60% опрошенных стали чаще самостоятельно искать в интернете информацию о лекарствах, а 54% стали меньше обращать внимание на рекламу.

Компания провела опрос среди более 1 тыс. покупателей аптек и интервью с более чем 200 фармацевтами.

Основные категории покупок, согласно исследованию, остались почти без изменений. Чаще всего в аптеках покупали:

средства от насморка (22%);

болеутоляющие (17%);

витамины (17%).

За ними следуют «сезонные позиции»: средства от кашля, средства от боли в горле и жаропонижающие.

При этом аналитики отмечают постепенные изменения логики и моделей поведения покупателей. Так, на смену «своей» аптечке и «своим» проверенным препаратам приходит сравнение аналогов, состава и цен благодаря онлайн-сервисам. Причиной выбора при последнем визите в аптеку 49% опрошенных назвали удобство. Цены оказались только на втором месте, на их основе аптеку выбирали 25% респондентов.

Среди сетей в Москве наиболее узнаваемы: «Горздрав», «Столички», «Ригла», «36,6». В Санкт-Петербурге лидируют «Озерки», «Вита», «Аптека Невис», «Столички» и «Горздрав». В других городах-миллионниках на первых позициях находятся «Апрель», «Вита», «Фармленд», «Магнит аптека» и Apteka.ru.

Касательно онлайн-рынка, 42% респондентов заявили, что покупают большую часть препаратов, которые не требуют рецепта, на онлайн-площадках. Почти все они довольны опытом совершения такой покупки: уровень удовлетворенности достигает 96% (+3 п.п. к предыдущему исследованию). Те, у кого был негативный опыт, указывают на отсутствие нужного препарата в наличии и плохое качество доставки.

