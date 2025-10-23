Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРозница

Приоритетом для большинства покупателей аптек стало удобство

23.10.2025
12:30
ДинаКоблова
Покупатели стали более осознанно подходить к выбору препаратов, сравнивая аналоги и цены через онлайн-сервисы, следует из исследования «Нильсен». При этом главным критерием выбора аптеки стало удобство, а не стоимость товаров.
Фото: 123rf.com

Даже у покупателей, привыкших ходить в «свою» аптеку, появились новые привычки: на выбор влияет не только расположение аптек, но и дополнительные программы лояльности. Согласно обзору «Нильсен», 60% опрошенных стали чаще самостоятельно искать в интернете информацию о лекарствах, а 54% стали меньше обращать внимание на рекламу.

Компания провела опрос среди более 1 тыс. покупателей аптек и интервью с более чем 200 фармацевтами.

Основные категории покупок, согласно исследованию, остались почти без изменений. Чаще всего в аптеках покупали:

  • средства от насморка (22%);
  • болеутоляющие (17%);
  • витамины (17%).

За ними следуют «сезонные позиции»: средства от кашля, средства от боли в горле и жаропонижающие.

При этом аналитики отмечают постепенные изменения логики и моделей поведения покупателей. Так, на смену «своей» аптечке и «своим» проверенным препаратам приходит сравнение аналогов, состава и цен благодаря онлайн-сервисам. Причиной выбора при последнем визите в аптеку 49% опрошенных назвали удобство. Цены оказались только на втором месте, на их основе аптеку выбирали 25% респондентов.

Среди сетей в Москве наиболее узнаваемы: «Горздрав», «Столички», «Ригла», «36,6». В Санкт-Петербурге лидируют «Озерки», «Вита», «Аптека Невис», «Столички» и «Горздрав». В других городах-миллионниках на первых позициях находятся «Апрель», «Вита», «Фармленд», «Магнит аптека» и Apteka.ru.

2___removed_page-000.jpg (147 KB)

Касательно онлайн-рынка, 42% респондентов заявили, что покупают большую часть препаратов, которые не требуют рецепта, на онлайн-площадках. Почти все они довольны опытом совершения такой покупки: уровень удовлетворенности достигает 96% (+3 п.п. к предыдущему исследованию). Те, у кого был негативный опыт, указывают на отсутствие нужного препарата в наличии и плохое качество доставки.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.