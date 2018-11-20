Procter & Gamble завершила сделку по приобретению безрецептурного бизнеса Merck KGaA

Американская компания Procter & Gamble («Проктер энд Гэмбл») завершила сделку по приобретению безрецептурного бизнеса немецкой Merck KGaA («Мерк КГаА», в США и Канаде – EMD), сообщает Pharmaphorum. Сумма сделки – 4,2 млрд долл. (3,4 млрд евро).
Исполнительный директор и президент безрецептурного подразделения Merck KGaA Ута Кеммерих-Кайль возглавит подразделение Personal Healthcare International компании Procter & Gamble, которое объединит безрецептурные бизнесы американской компании в Латинской Америке, странах Азии и регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).
В 2017 г. объем продаж безрецептурного подразделения Merck KGaA составил 911 млн евро.
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