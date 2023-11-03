Продажи Eli Lilly и Novo Nordisk выросли в III квартале благодаря препаратам от диабета

Благодаря препарату для лечения диабета Mounjaro доходы Eli Lilly в III квартале этого года выросли на 37%. Они достигли 9,5 млрд долл. по сравнению с 6,9 млрд годом ранее, сообщается на сайте производителя.

За III квартал Mounjaro принес компании 1,41 млрд долл. Препарат был одобрен в США в мае 2022 года, и объем продаж за аналогичный период прошлого года составил всего 97,3 млн долл. Ожидается, что к концу этого года Mounjaro получит одобрение в США в качестве средства для лечения ожирения.

Финансовый директор Lilly Анат Ашкенази заявила, что компания занимается еженедельным наращиванием производственных мощностей для Mounjaro и ожидает, что эта тенденция продолжится и в 2024 году. Lilly намерена к концу этого года удвоить прошлогодние поставки препарата.

Рост выручки также был обусловлен продажами препарата от рака молочной железы «Верзенио», которые за квартал выросли на 68%, до 1,04 млрд долл. Продажи «Джардинс» против диабета в III квартале выросли на 22%, до 700 млн долл. Квартальные продажи самого продаваемого лекарства от диабета «Трулисити» составили 1,67 млрд долл., что ниже оценок аналитиков в 1,86 млрд.

В течение квартала Eli Lilly также продала права на olanzapine, что принесло 1,42 млрд долл. Препарат, продаваемый под торговой маркой Zyprexa, направлен на лечение психотических состояний, таких как шизофрения и биполярное расстройство.

Компания также сообщила, что продажи препаратов на основе антител против COVID-19 сократились до 0 по сравнению с 387 млн долл. во II квартале 2022 года. FDA отозвало одобрение на антитела bebtelovimab в ноябре прошлого года.

Продажи Novo Nordisk выросли почти так же, как и у Eli Lilly — на 38% — и достигли 8,3 млрд долл. Во многом это стало возможным благодаря препарату против диабета и ожирения Wegovy. Препарат получил разрешение на медицинское применение для лечения людей, страдающих ожирением, еще в 2021 году.

В период с июля по сентябрь объем продаж Wegovy составил 1,36 млрд долл., что на 28% больше, чем в предыдущем квартале, и в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года.

В сентябре и октябре этого года Novo подала заявки регуляторам США и Европейского союза для того, чтобы получить для Wegovy новое показание — для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Неплохие результаты показал «Оземпик». Объем продаж препарата в III квартале составил 2,1 млрд долл., что на 56% больше, чем в прошлом году.

Датский производитель уже повысил прогноз роста на весь год и по-прежнему ожидает, что по итогу этого года продажи вырастут на 32–38% в постоянной валюте. В 2024 году компания планирует обеспечить «значительный рост объемов продаж на рынке США по сравнению с 2023 годом».