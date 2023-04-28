Продажи MSD в I квартале сократились из-за падения спроса на молнупиравир

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) опубликовала финансовые результаты за I квартал 2023 года. Доходы компании упали на 9% по сравнению с прошлым годом — с 15,9 млрд до 14,5 млрд долл. Однако без учета молнупиравира («Лагеврио») от COVID-19 продажи даже выросли на 10%.

Продажи «Лагеврио» упали на 88% — до 392 млн с 3,2 млрд долл. в прошлом году. Компания заявила, что за весь этот год намерена получить от молнупиравира 1 млрд долл.

При этом продажи онкологического препарата «Китруда» за I квартал выросли на 20% — до 5,8 млрд долл. Продажи вакцины против вируса папилломы человека «Гардасил» выросли на 35% — до 2 млрд долл. Оба препарата принесли немного больше, чем прогнозировали аналитики.

Reuters пишет, что MSD находится в поиске новых активов с целью защитить себя от потери доходов, поскольку патент на один из ключевых препаратов компании «Китруда» истекает к концу десятилетия. В прошлом году препарат принес компании почти 21 млрд долл.

Ранее в этом месяце компания приобрела Prometheus Biosciences примерно за 10,8 млрд долл. Благодаря этой сделке производитель получит доступ к перспективному экспериментальному препарату от язвенного колита и болезни Крона и сможет расширить свои возможности в области иммунологии.