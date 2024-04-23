Продажи «Оземпика» и его аналогов выросли на 76% в упаковках

За первые два месяца 2024 года аптеки продали 848,6 млн упаковок лекарств на 266,5 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года в рублях рост составил 19%, а в упаковках 0,5%.

Рублевые продажи лекарств в январе-феврале 2024 года превысили уровень аналогичного периода двух предыдущих лет.

Натуральные продажи лекарств практически не изменились по сравнению с 2023 годом и не смогли преодолеть высокие показатели 2022 года.

Больше всего пациенты потратили денег на противопростудные и противокашлевые препараты, на втором месте ингибиторы АПФ, на третьем — лекарства от насморка. В 2023 году был аналогичный расклад терапевтических групп, а в 2022 году на первом месте были противовирусные препараты.

Наиболее востребованными были лекарства от насморка. На втором месте по объему продаж в натуральном выражении оказались анальгетики, на третьем — противопростудные и противокашлевые препараты.

Одна из самых громких новинок фармрынка — семаглутид. Оригинальный препарат «Оземпик» выпускает датская Novo Nordisk. Этот же производитель зарегистрировал таблетированную форму семаглутида «Ребелсас». В ноябре 2022 года компания уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о прекращении поставок препарата в Россию. В декабре 2023 года правительство выдало принудительную лицензию на препарат.

Лекарство показано для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа для улучшения гликемического контроля в качестве моно- или комбинированной терапии. Однако его также применяют и офф-лейбл для снижения веса.

Еще год назад в аптеках можно было купить только «Оземпик» или «Ребелсас». В январе-феврале 2023 года аптеки продали 56,8 тыс. упаковок. В предыдущий год (2022-й) было 66,8 тыс. упаковок. Снижение связано с дефектурой препарата.

В текущем году помимо остатков препаратов Novo Nordisk — примерно 12 тыс. упаковок, на рынке есть два российских аналога: «Квинсента» компании «Промомед» и «Семавик» от «Герофарма». Отечественных лекарств аптеки в январе-феврале продали 87,9 тыс. упаковок. Общий прирост натуральных продаж составил 76%.

В рублях динамика 20%. Это связано с тем, что оба российских препарата дешевле оригинальных. В 2023 году, когда на рынке были только оригинальные препараты с МНН семаглутид, средняя цена за упаковку была 8,9 тыс. руб., в текущем году — 5,9 тыс. руб. за упаковку.