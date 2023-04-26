Продажи Roche в I квартале упали из-за снижения популярности препаратов и тестов на COVID-19

Швейцарская Roche опубликовала финансовый отчет за I квартал 2023 года. Компания заявила, что ее продажи за этот период снизились на 3% до 15,3 млрд франков (17,2 млрд долл.) из-за падения спроса на препараты, связанные с лечением и диагностикой COVID-19. Спрос снизился на моноклональные антитела Ronapreve, перепрофилированный для лечения COVID-19 препарат «Актемра» и тесты на коронавирус.

Среди драйверов роста компания называет препарат «Вабисмо» для лечения двух основных причин потери зрения, который был одобрен в США в прошлом году. Лекарство принесло компании примерно 485 млн долл. В прошлом году оно было одобрено в России.

«Мы очень довольны быстрым и значительным распространением «Вабисмо» на различных рынках по всему миру», — заявил генеральный директор Roche Томас Шинекер. Препарат будет конкурировать с «Эйлеа» от Bayer и Regeneron, который используется для лечения распространенной возрастной дегенерации желтого пятна.

Кроме того, хорошие продажи показали «Окревус» от множественного склероза, Hemlibra от гемофилии, «Эврисди» от спинальной мышечной атрофии и онкологический препарат «Тецентрик». Все эти препараты принесли компании свыше 1 млрд долл. каждый.

Этот финансовый отчет стал первым, опубликованным под руководством нового главы компании Томаса Шинекера. Он признал, что в прошлом году компания потерпела ряд неудач, в том числе в связи с провалом на испытаниях препарата против болезни Альцгеймера. Но, по его словам, сейчас компания проводит 14 испытаний на поздних стадиях и намерена представить три новых лекарства в этом году.