Продажи «Скайризи» подскочили на 70% и увеличили выручку AbbVie до 13,3 млрд долларов

Продажи «Скайризи» подскочили на 70,5% в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,4 млрд долл. Это позволило фармацевтической компании AbbVie увеличить общую выручку на 8%, до 13,3 млрд долл., за первые три месяца этого года. Об этом говорится в представленном финансовом отчете.

Препарат принес производителю более 25% доходов благодаря недавнему получению четвертого показания. Летом 2024 года регуляторы Европейского союза и США одобрили его использование при язвенном колите. Примечательно, что «Скайризи» стал первым ингибитором интерлейкина-23, которое Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять для лечения сразу двух воспалительных патологий кишечника — колита и болезни Крона.

По итогам квартала портфель AbbVie показал разнонаправленную динамику. Наиболее впечатляющие показатели отмечаются у лекарств от заболеваний иммунной системы — за первые три месяца этого года фармгигант заработал с их реализации 6,3 млрд долл., что почти на 17% больше, чем в тот же период прошлого года.

Помимо «Скайризи» в числе наиболее успешных продуктов оказались:

«Ранвэк» (упадацитиниб, от ревматоидного артрита) — 1,7 млрд долл. (+57%) . Он все больше завоевывает мировой рынок после двух недавних громких регистраций: первые таблетки от болезни Крона в США (май 2023 года) и первый пероральный ингибитор янус-киназы от гигантоклеточного артериита в ЕС (апрель этого года).

(упадацитиниб, от ревматоидного артрита) 1,7 млрд долл. (+57%) Он все больше завоевывает мировой рынок после двух недавних громких регистраций: первые таблетки от болезни Крона в США (май 2023 года) и первый пероральный ингибитор янус-киназы от гигантоклеточного артериита в ЕС (апрель этого года). Botox Therapeutic (ботулинический токсин типа А, от неврологических расстройств) — 866 млн долл. (+16%) . В отличие от косметического «Ботокса», используется для лечения хронической мигрени, спастичности (патологический гипертонус мышц), недержания мочи и других неврологических болезней. Рост связан с отсутствием аналогов и повышением осведомленности о применении препарата. Кроме того, по оценкам, общий рынок ботулинического токсина ежегодно будет расти на 7% до конца десятилетия.

(ботулинический токсин типа А, от неврологических расстройств) 866 млн долл. (+16%) В отличие от косметического «Ботокса», используется для лечения хронической мигрени, спастичности (патологический гипертонус мышц), недержания мочи и других неврологических болезней. Рост связан с отсутствием аналогов и повышением осведомленности о применении препарата. Кроме того, по оценкам, общий рынок ботулинического токсина ежегодно будет расти на 7% до конца десятилетия. Vraylar (карипразин, антипсихотик) — 765 млн долл. (+10%) . Им лечат шизофрению, биполярное расстройство (2015 год) и большое депрессивное расстройство (2022 год). С конца 2023 года его начали применять в США при ажитации (чрезмерном эмоциональном возбуждении) у пациентов с болезнью Альцгеймера.

(карипразин, антипсихотик) 765 млн долл. (+10%) Им лечат шизофрению, биполярное расстройство (2015 год) и большое депрессивное расстройство (2022 год). С конца 2023 года его начали применять в США при ажитации (чрезмерном эмоциональном возбуждении) у пациентов с болезнью Альцгеймера. «Венлекста» (венетоклакс, от хронического лимфолейкоза) — 665 млн долл. (+8%) . Первый в своем классе ингибитор белка-регулятора апоптоза BCL -2. Продажи продолжают показывать восходящий тренд из-за комбинированного применения препарата с другими противоопухолевыми средствами и разработки новых схем лечения на его основе, позволяющих пациентам не принимать терапию постоянно.

Однако есть и активы, на которые резко упал спрос в I квартале:

«Хумира» (адалимумаб, от аутоиммунных заболеваний) — 1,1 млрд долл. (-51%). На протяжении многих лет это был мировой бестселлер. Препарат, предназначенный для лечения ревматоидного артрита, псориаза и других воспалительных заболеваний, потерял патентную защиту еще в 2016 году. Попытки AbbVie зарегистрировать более 200 дополнительных патентов не помешали более дешевым аналогам выйти на рынок.

(адалимумаб, от аутоиммунных заболеваний) 1,1 млрд долл. (-51%). На протяжении многих лет это был мировой бестселлер. Препарат, предназначенный для лечения ревматоидного артрита, псориаза и других воспалительных заболеваний, потерял патентную защиту еще в 2016 году. Попытки AbbVie зарегистрировать более 200 дополнительных патентов не помешали более дешевым аналогам выйти на рынок. «Имбрувика» (ибрутиниб, B-клеточные злокачественные новообразования) — 738 млн долл. (-12%). Патент действует в США до 2027 года, а продажи копий не смогут начаться до 2032 года. Несмотря на это, обороты лекарства от рака крови снижаются на фоне появления конкурентов, которые не уступают, а иногда превосходят его по эффективности и безопасности.

(ибрутиниб, B-клеточные злокачественные новообразования) 738 млн долл. (-12%). Патент действует в США до 2027 года, а продажи копий не смогут начаться до 2032 года. Несмотря на это, обороты лекарства от рака крови снижаются на фоне появления конкурентов, которые не уступают, а иногда превосходят его по эффективности и безопасности. Botox Cosmetic (ботулинический токсин типа А, для процедур) — 556 млн долл. (-12%). Препарат сталкивается с появлением все большего числа конкурирующих продуктов. Также меняются предпочтения потребителей в пользу других методов омоложения.

(ботулинический токсин типа А, для процедур) 556 млн долл. (-12%). Препарат сталкивается с появлением все большего числа конкурирующих продуктов. Также меняются предпочтения потребителей в пользу других методов омоложения. Juvederm (гиалуроновая кислота, филлер для контурной пластики) — 231 млн долл. (-22%). Спад показателей происходит под влиянием тех же причин, что и в случае Botox Cosmetic.

Первая четверть 2025 года ознаменовалась также несколькими значимыми событиями для AbbVie: