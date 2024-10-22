Продажи антидепрессанта J&J на основе кетамина выросли на 61% в III квартале

Продажи назального антидепрессанта Spravato (esketamine) на основе кетамина принесли Johnson & Johnson (J&J) 271 млн долл. в III квартале этого года, что на 61% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в квартальном финансовом отчете фармацевтической компании.

Как пишет газета Wall Street Journal, каждый месяц на Spravato выписываются десятки тысяч рецептов. По оценкам аналитиков, в 2024 году объем продаж препарата впервые превысит 1 млрд долл., а в перспективе может достичь 5 млрд долл. в год.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило лекарственное средство в 2019 году. Назальный спрей применяют при депрессии, не поддающейся другим методам лечения. Его действующее вещество эскетамин является производным кетамина – анестетика, обладающего психоделическим эффектом.

Согласно опубликованным данным, общая выручка J&J в III квартале выросла на 5,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 22,5 млрд долл. В то же время чистая прибыль компании упала на 37,5%, до 2,69 млрд долл.

Продажи фармацевтического подразделения, на которое приходится более половины доходов компании, выросли на 4,9%, до 14,6 млрд долл. Наибольший рост показали препараты «Дарзалекс» (даратумумаб) для лечения множественной миеломы (+20,7%, до 3 млрд долл.), «Эрлеада» (апалутамид) для лечения рака предстательной железы (+25,4%, до 790 млн долл.) и «Тремфея» (гуселькумаб) для лечения псориаза/псориатического артрита (+13%, до 1,01 млрд долл.).

В общей сложности фармгигант заработал с коммерческой реализации онкологических лекарств в III квартале 5,38 млрд долл., что почти на 19% больше, чем в предыдущем году. За первые 9 месяцев 2024 года выручка с продаж противоопухолевых лекарств увеличилась на 17,2%, до 15,3 млрд долл.

Продажи в сегменте медицинских устройств J&J также продемонстрировали уверенный рост на 9,3%, до 7,5 млрд долл. Выручка подразделения потребительских товаров достигла отметки в 3,3 млрд долл., что на 7,7% больше, чем в III квартале 2023 года.

На фоне высоких финансовых показателей J&J скорректировала годовые прогнозы. Общий объем доходов в этом году ожидается на уровне 89,6 млрд долл., утверждает компания.