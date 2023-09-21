Продажи небрендированных тонометров выросли за год в шесть раз

Российский розничный рынок тонометров (включая сегмент e-com) по итогам периода с января по август 2023 года превышал 7,62 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Всего за этот период было реализовано 3,85 млн штук. Динамика относительно того же периода 2022 года составила 12% в рублях и 34% в натуральных единицах. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

На рынке, несмотря на инфляционные процессы, наблюдается стремительное сокращение средней цены реализованных изделий. В анализируемом периоде в рознице один тонометр в среднем стоил 1,98 тыс. руб., тогда как годом ранее — 2,36 тыс. руб.

В анализируемом периоде около 75% от общего денежного объема продаж тонометров приходилось на офлайн-канал. Правда, за год эта доля сократилась на рекордные 10%. Происходит это в результате колоссальной динамики реализации соответствующего ассортимента в e-com: здесь относительно января—августа 2022 года рублевая динамика составила 86%, а натуральные объемы вообще увеличились в 2,8 раза. При этом традиционный канал в денежном выражении потерял 1%, а натуральные объемы продаж выросли за год всего на 4%.

В рознице основной объем реализованных тонометров закономерно приходится на автоматические приборы, в общем объеме продаж по итогам января—августа 2023 года они формировали 91% денежного и 84% натурального объема рынка. На втором месте расположились механические приборы, которые существенно дешевле и занимают 8% в рублях и 14,7% в натуральном объеме рынка. Наименее популярной категорией остаются полуавтоматические приборы, доля которых не превышает 1,4% как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом востребованность этого типа сокращается, не выдерживая конкуренции с небрендированными автоматическими тонометрами, которые в среднем более чем вдвое дешевле и значительно удобнее полуавтоматических и механических приборов.

Аналитики отмечают, что российский розничный рынок тонометров практически полностью поделен между иностранными поставщиками. В январе—августе 2023 года суммарная доля российских компаний не превышала 0,2% в рублевом и 0,5% в натуральном выражении. Однако за год отечественные игроки показали внушительную динамику — продажи в рублях выросли на 64%, а натуральные объемы удвоились.

Основным российским поставщиком является «Адъютор» из Санкт-Петербурга, но компания реализует только механические приборы. Абсолютными лидерами с точки зрения денежного объема продаж на рынке по итогам января—августа 2023 года стали японские «Ай Энд Ди» и «Омрон», динамика рублевых объемов продаж компаний почти идентична (2,6%), но с точки зрения натурального объема «Ай Энд Ди» росла вдвое быстрее своих коллег (+14,8%). Замыкает тройку швейцарская «Би.Велл», причем показатели прироста тут тоже довольно скромные (3% в рублях и 4% в натуральном выражении).

Четвертую строчку занимают небрендированные тонометры. Аналитики обращают внимание, что денежный объем продаж малоизвестной продукции за год вырос в четыре раза, а натуральный — в шесть раз. Сейчас каждый пятый реализованный в России тонометр является «ноунеймом», причем 96% продаж приходится на онлайн-канал. Спрос на эту категорию простимулирован очень низкой ценой, сопоставимой с механическими приборами. Из числа других крупных компаний аналитики отмечают американскую «Медикал Текнолоджи». Она демонстрировала динамику, заметно опережающую других топовых игроков, рублевый объем продаж вырос на 8%, а натуральный — на 16%.

Объем продаж тонометров по типам на розничном рынке России (включая онлайн-канал)