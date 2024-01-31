Продажи тонометров в 2023 году выросли на 29%

В 2023 году на розничном рынке России (включая e-com-сегмент) было реализовано порядка 6,03 млн штук тонометров всех типов на сумму 11,87 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). За год продажи выросли на 29% в натуральном выражении, при этом рублевая динамика была заметно скромнее — всего на уровне 10%. Как сообщили в аналитической компании RNC Pharma, подобная разница связана со стремительным сокращением среднего ценника на приобретаемые приборы. В 2023 году относительно показателей 2022 года он сократился почти на 15%.

Это происходит в основном по причине экспериментов с ассортиментом, которые осуществляют крупные представители онлайн-канала, реализующие небрендированную продукцию. Если в 2022 году на ноунеймы здесь приходилось только порядка 31% от натурального объема продаж, то в прошлом году она выросла до 56%. Но и старый проверенный инструмент демпинга тоже задействуется, отмечают аналитики.

Общий натуральный объем продаж тонометров в e-com-канале по итогам 2023 года вырос в 2,4 раза, рублевая же динамика не превышала 77%. В основном прирост обеспечили именно небрендированные приборы. Продажи брендов в онлайне тоже заметно выросли, но динамика по ним заметно скромнее: +56% в штуках и порядка +43% в рублях. Общая же доля онлайн-канала в 2023 году достигла 36% от натурального объема (+17% к результату 2022 года) и порядка 24% в денежном выражении (+9%).

Офлайн показывает рост натурального объема продаж на уровне 2,1%. При этом остаться в стороне от ценовых войн ему уже не удается, средняя стоимость прибора за год тут тоже сократилась, правда, всего на 4%. В итоге денежный объем продаж уходит в минус (-2%). В целом аналитики констатируют, что офлайну в отношении тонометров пока удается обойтись без глобальных потерь. E-com в прошлом году массово не отбирал покупателей тонометров у аптечных сетей и нефармацевтической розницы, а развивался, привлекая новых потребителей, предлагая им дешевые решения из категории ноунейм. Но в RNC Pharma полагают, что это только «первая часть марлезонского балета», тем более что покупатели других категорий медицинской техники для домашнего использования давно распробовали онлайн и покупают там в основном бренды.

Абсолютным лидером на розничном рынке тонометров в России в 2023 году стала японская A&D. Суммарно по всем каналам компания объединяла 29,2% с точки зрения денежного и порядка 25,1% от натурального объема продаж. При этом производитель демонстрирует достаточно скромную рублевую динамику (+5% к 2022 году) и внушительный рост продаж в штуках (+16%). Динамику определяла в основном модель UA-888. Второй результат с точки зрения денежного объема продаж занимает Omron. Но если здесь компания буквально дышит в спину лидеру с долей 28,6%, то по натуральному объему продаж выходит по итогам прошлого года только на третью строчку. Второе место уже оккупировала небрендированная продукция, доля которой в общем объеме рынка за период приближается к 20,8%.

Максимальную рублевую и натуральную динамику относительно 2022 года демонстрировала Jamr Technology из китайского Шэньчжень. Продажи за год выросли в 11,5 раза в рублях и в 14,1 раза в штуках, производитель поставляет на российский рынок продукцию под маркой «СберЗдоровье». Впрочем, здесь речь пока идет об относительно скромных объемах порядка 5,6 тыс. штук в год. Что касается крупных игроков с продажами более 100 тыс. устройств в год, то тут отметим Microlife (+13% в рублях и 12% в штуках), динамику в основном обеспечила модель BP 3AG1.

Объем продаж тонометров по каналам сбыта на розничном рынке России в денежном (руб., розничные цены, включая НДС) и натуральном (шт.) выражении