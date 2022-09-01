Продавцы БАД попросили не запрещать торговлю добавками на Wildberries

Торговцы БАД попросили не запрещать продажу добавок на Wildberries. С соответствующим обращением компаний и ИП ознакомился «Интерфакс». Свою просьбу продавцы биологически активных добавок направили руководителю управления Роспотребнадзора по Москве Елене Андреевой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Требование о полной блокировке раздела «Витамины и БАД» на Wildberries «не является соразмерным и может нанести значительный ущерб жителям нашей страны», «привести к ограничению конкурентной среды в интернет-торговле и снижению объемов продаж нашей продукции, вследствие чего российские фармацевтические компании и производители БАД будут нести убытки, что неизбежно приведет к необходимости учитывать эти издержки в ценах на продукцию», говорится в обращении. Авторы также отметили, что считают справедливой блокировку карточек товаров у нарушающих правила магазинов.

Среди авторов обращения: ООО «Фарм Лэдженд» (Москва), «Органик Фарм» (Санкт-Петербург), «АМА — Трейд» (Смоленск), «ФармГрупп», «Простые решения», «Природа жизни» (Алтайский край) и др.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на основательницу Wildberries. Надзорный орган намерен закрыть на онлайн-ресурсе раздел с БАД и витаминами из-за угрозы контрафакта и отравления.