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Продавцы БАД попросили...

Продавцы БАД попросили не запрещать торговлю добавками на Wildberries

01.09.2022
19:11
Руслан Мавлиханов

Продавцы БАД выступили против блокировки категории своих товаров на Wildberries. Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на основательницу маркетплейса.

Фото: Ринат Васбеев

Торговцы БАД попросили не запрещать продажу добавок на Wildberries. С соответствующим обращением компаний и ИП ознакомился «Интерфакс». Свою просьбу продавцы биологически активных добавок направили руководителю управления Роспотребнадзора по Москве Елене Андреевой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Требование о полной блокировке раздела «Витамины и БАД» на Wildberries «не является соразмерным и может нанести значительный ущерб жителям нашей страны», «привести к ограничению конкурентной среды в интернет-торговле и снижению объемов продаж нашей продукции, вследствие чего российские фармацевтические компании и производители БАД будут нести убытки, что неизбежно приведет к необходимости учитывать эти издержки в ценах на продукцию», говорится в обращении. Авторы также отметили, что считают справедливой блокировку карточек товаров у нарушающих правила магазинов.

Среди авторов обращения: ООО «Фарм Лэдженд» (Москва), «Органик Фарм» (Санкт-Петербург), «АМА — Трейд» (Смоленск), «ФармГрупп», «Простые решения», «Природа жизни» (Алтайский край) и др.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор подал в суд на основательницу Wildberries. Надзорный орган намерен закрыть на онлайн-ресурсе раздел с БАД и витаминами из-за угрозы контрафакта и отравления.

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