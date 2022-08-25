Роспотребнадзор подал в суд на основательницу Wildberries

Управление Роспотребнадзора по Москве подало в суд на основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук. Заявление было зарегистрировано 18 августа, информация об этом размещена в картотеке дел Останкинского районного суда. Рассмотрение дела «О признании информации, распространяемой посредством IТ-сетей, в том числе сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено (кроме экстремистских материалов)» назначено на 1 сентября.

Как пишет BFM.ru, у Роспотребнадзора есть претензии к продаже на Wildberries капсул и инъекций с витамином D 3 . Как утверждают в надзорном органе, если его употреблять в «неконтролируемых количествах», он опасен для человека. В Роспотребнадзоре считают, что администрация маркетплейса не следит за дозировками D 3 , и на основании этого требуют закрыть весь раздел с витаминами и пищевыми добавками. «ФВ» направил запрос в Wildberries.

До 2020 года СНиП запрещали продавать БАД через интернет. Допускалась их реализация через аптеки, аптечные магазины и киоски, специализированные магазины по продаже диетических продуктов и продовольственные магазины. С января 2021 года онлайн-торговля БАД и витаминами разрешена. «Где продавцы контролируют количество проданных витаминов? В аптеке контролируют? Нет. Приходит человек. Препарат или БАД безрецептурный. Кто следит за его судьбой? Никто. Непонятно, почему такое пристальное внимание к маркетплейсам», — заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Юрист Михаил Салкин также обратил внимание, что иск подан не к самому маркетплейсу, а к Татьяне Бакальчук. «Могу предположить, что иск подан непосредственно к физическому лицу, потому что домен мог быть зарегистрирован именно на физическое лицо. Соответственно, его привлекают в качестве соответчика. Вообще, очень странная практика, потому что продажа БАД в интернете не запрещена — при условии, что все товары обладают соответствующим сертификатом для распространения», — сказал юрист.

В мае пользователи соцсетей обнаружили доставку рецептурных лекарств на Wildberries. В описании препаратов было указано, что они относятся к категории БАД. Корреспонденту «ФВ» удалось сделать заказ препарата «Арепливир». По данным СМДЛП, как оказалось, он был продан еще в 2020 году.

В июле замдиректора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что сейчас Wildberries становится каналом сбыта контрафакта. В частности, на площадке были зафиксированы случаи продажи рецептурных препаратов. Заславский призвал Wildberries к диалогу.

Отраслевые объединения в июле попросили правительство усилить ответственность за онлайн-продажу БАД. «Потребитель по-прежнему сталкивается в сети Интернет со значимым предложением БАД и спортивного питания, не прошедших должную оценку соответствия (госрегистрации), а также продуктов, предлагаемых для употребления под видом БАД и спортивного питания, но прошедших недолжную оценку соответствия», — сказано в обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина.