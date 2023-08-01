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Продлены стандартные правила...

Продлены стандартные правила подтверждения соответствия товаров по уходу за детьми

01.08.2023
12:22
Артем Косенок
Таисия Кубрина
В Минпромторге намерены продлить отмену упрощенного порядка подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей. Теперь он будет действовать до 1 сентября 2024 года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минпромторг намерен продлить отмену упрощенного порядка подтверждения соответствия ряда товаров аптечного ассортимента для детей. Ведомство разместило соответствующий проект приказа на портале проектов нормативных правовых актов.

Список товаров, для которых отменены меры поддержки, утвержден приказом № 4616 от 02.11.2022. Он был принят в ноябре прошлого года. Документ действует до 1 сентября 2023 года, теперь его срок министерство хочет продлить до 1 сентября 2024 года.

В перечень входят средства гигиены и товары для ухода за детьми и подростками с учетом кодов ТН ВЭД:

  • соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые (ТН ВЭД 3926 90 970 9; 4014 90 000 0);
  • изделия из резины формовые или неформовые для ухода за детьми (4014 90 000 0);
  • подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и их аналоги для ухода за детьми (3005 90 100 0; 4803 00; 4818; 4823; 5601; 9619 00);
  • обычные и электрические щетки, массажеры для десен и аналогичные товары для детей до 12 лет и подростков (3924 90 000 9; 3926 90 970 9; 4014 90 000 0; 8590 80 000 0; 9603 21 000 0).

Указанные товары для детей должны проходить сертификацию и декларирование в обычном порядке, а сертификаты и декларации на них вновь будут выдаваться на пять лет, что необходимо учитывать аптечным работникам при приемке таких товаров.

Правительство в начале марта 2022 года установило упрощенный порядок сертификации и декларирования продукции до конца года. Позднее он был продлен до 1 сентября 2023 года. В рамках нововведений производителям товаров разрешили проводить подтверждение соответствия их качества на основе данных собственных испытаний.

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