Профильный комитет Госдумы назвал приоритетные законопроекты в весеннюю сессию

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о передвижных аптечных пунктах. Это позволит обеспечить нужными лекарствами сельских жителей, рассказал в интервью «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его словам, также в приоритете у Госдумы сейчас и другой законопроект — о едином регулировании обращения лекарственных средств в ЕАЭС. Он предусматривает гармонизацию наших законодательных отношений в этой области с ЕАЭС, особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп высокотехнологичных лекарственных препаратов, а также ускорение процедуры регистрации.

Законопроект о передвижных аптечных пунктах был внесен в Госдуму еще в марте 2020 года. В феврале 2021 года он был одобрен в первом чтении, однако так и не был принят. В конце декабря 2023 года замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что подзаконные акты, которые позволят запустить передвижные аптечные пункты, находятся на финальном этапе согласования. Он отметил, что также необходимо принять решение о формате запуска мобильных аптек.

В августе 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который приводит закон об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами и актами, регулирующими вопросы обращения лекарств в рамках ЕАЭС. Документ был одобрен в первом и втором чтениях, его планировали рассмотреть и в третьем, но в итоге сняли с повестки последнего в 2023 году заседания Госдумы.