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Программа поставки противоковидных...

Программа поставки противоковидных вакцин COVAX прекратила деятельность

20.12.2023
12:30
Владимир Заболотских
Программа по поставкам вакцин против ковида COVAX завершит свою деятельность в конце 2023 года. В рамках программы в государства третьего мира поставили 74% от всего количества вакцин. Основным поставщиком препаратов в 2024 и 2025 годах для стран третьего мира станет Глобальный альянc Gavi.
Фото: who.int

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о прекращении деятельности COVAX в конце 2023 года. Сообщение об этом было опубликовано на сайте организации.

COVAX – это глобальная инициатива по обеспечению доступа к вакцинам от COVID-19 для стран с низким уровнем дохода, которая была создана в 2020 году. В реализации проекта участвовали Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi), Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ.

По состоянию на конец 2023 года 146 стран по всему миру получили около 2 млрд противоковидных вакцин благодаря этой программе. COVAX поставила 74% от всего количества вакцин, полученных государствами третьего мира. Проекту удалось достичь охвата первичной вакцинацией двумя дозами препарата на уровне 57%, учитывая, что среднемировой показатель составляет 67%.

В заявлении ВОЗ говорится, что в 2024 и 2025 годах поставки вакцин от COVID-19 в страны с низким и ниже среднего уровнями дохода будет осуществлять Gavi. Все заключенные COVAX соглашения о закупках препаратов будут расторгнуты к концу 2023 года, за исключением одного договора, поставки по которому продолжатся в первой половине 2024 года.

«COVID-19 стал одним из самых серьезных испытаний современности в области здравоохранения, которое удалось преодолеть благодаря инновациям и партнерству в столь же беспрецедентных масштабах, – отметил глава Gavi Жозе Мануэль Баррозу. – Роль COVAX имеет историческое значение, равно как и выводы, которые удалось сделать в результате его деятельности, о том, как мир может справиться с такой же проблемой более эффективно в следующий раз».

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