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Производитель отозвал регистрацию...

Производитель отозвал регистрацию менингококковой вакцины Менвео

04.07.2024
18:10
Надежда Синицына
Минздрав отменил регистрацию пяти препаратов. Среди них менингококковая вакцина «Менвео» производства GSK, которая входит в Перечень ЖНВЛП. Все они имеют аналоги. 
Фото: 123rf.com

В госреестре лекарственных средств (ГРЛС) опубликованы сведения об отзыве 2 июля регистрации пяти лекарственных средств. Все регистрационные удостоверения аннулированы на основании заявлений их владельцев.

Отмена регистрации вакцины

Среди отозванных препаратов — менингококковая олигосахаридная конъюгированная вакцина против серогрупп A, C, W-135 и Y «Менвео» от GSK, которая входила в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС остаются две другие четырехвалентные вакцины для профилактики менингококковой инфекции от компании Sanofi: полисахаридная вакцина «Менквадфи», предназначенная для детей от года, подростков, взрослых и пожилых людей и полисахаридная конъюгированная вакцина «Менактра» для детей от 9 месяцев, подростков и взрослых до 55 лет включительно. Кроме того, в России остается зарегистрированной вакцина «Бексеро» против серогруппы B от GSK и полисахаридная менингококковая вакцина против серогруппы A производства «Микроген». Все они входят в Перечень ЖНВЛП.

Другие препараты

Индийская компания Lupin Ltd отозвала регистрацию трех лекарственных средств: антибиотика «Цепрова» (МНН ципрофлоксацин) в виде таблеток по 250 мг и 500 мг и в виде раствора для инфузий, слабительного средства растительного происхождения «Софтовак» в виде порошка для приема внутрь и противовирусного препарата «Рибавин» (МНН рибавирин) в виде капсул по 100 мг и 200 мг. С МНН ципрофолаксацин в ГРЛС числится 67 монопрепаратов как российского, так и зарубежного производства. У «Рибавина» в ГРЛС осталось 13 аналогов.

Johnsоn&Johnsоn отозвала государственную регистрацию препарата «Орунгал» (МНН итраконазол) в виде капсул по 100 мг. Лекарственное средство предназначено для лечения грибковых инфекций. У него также есть аналоги в ГРЛС. В ноябре 2023 года компания отозвала регистрацию «Орунгала» в форме раствора для приема внутрь.

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 02.07.2024 года)

Торговое наименование (МНН)

Компания — держатель РУ

Наличие аналогов

Форма выпуска, дозировка

Регистрационный номер

«Цепрова» (ципрофлоксацин)

«Люпин Лимитед»

Да

Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, 500 мг

№ 015058/02

«Цепрова» (ципрофлоксацин)

«Люпин Лимитед»

Да

Раствор для инфузий

№ 015058/01

«Софтовак»

«Люпин Лимитед»

Да

Порошок для приема внутрь

ЛС-000888

«Рибавин» (рибавирин)

«Люпин Лимитед»

Да

Капсулы, 100 мг, 200 мг

№ 015584/01

«Орунгал» (итраконазол)

ООО «Джонсон & Джонсон»

Да

Капсулы, 100 мг

№ 013888/01

Вакцина менингококковая олигосахаридная конъюгированная серогрупп АСW135Y «Менвео» (вакцина для профилактики менингококковых инфекций)

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Да

Раствор для внутримышечного введения в комплексе с лиофилизатом для приготовления раствора для внутримышечного введения

ЛП-003872

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