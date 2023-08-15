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Производитель вакцин для собак от чумы и бешенства готовится к повторной GMP-инспекции

Эксклюзив
15.08.2023
14:49
Руслан Мавлиханов
Производитель вакцин «Биокан» готовится к повторной GMP-инспекции. Ранее компания получила отказ в сертификации, что приведет к остановке поставок популярной вакцины с 1 сентября. В компании также отметили, что в России сформирован определенный запас препарата.

АО «Биовета», производящее популярные вакцины для собак, готовится к прохождению повторной GMP-инспекции. Об этом «ФВ» сообщили в компании.

14 августа «ФВ», изучив госреестр Россельхознадзора, обнаружил отказы нескольким производителям в получении отечественного GMP-сертификата. В том числе отказ был выдан компании «Биовета», выпускающей вакцины «Биокан» от бешенства, чумы и других заболеваний у собак.

«Биокан» — комбинированная вакцина, которая может содержать компоненты от других возбудителей (в формате DHPPI+L, DHPPI2-L, DHPPI2-LR и т.д.). 

Согласно новым правилам, с 1 сентября продукция компаний, не прошедших проверку соответствия требованиям надлежащей производственной практики (GMP), не сможет поставляться в Россию.

В связи с этим производитель уже готовит заявление на повторную инспекцию GMP-RU, сообщили «ФВ» в компании, отметив, что организация работает над сохранением бизнеса в России в соответствии с законодательством.

«На данный момент на территории России нами сформирован необходимый товарный запас, который позволит удовлетворять потребность рынка до момента получения GMP-RU», — отметили в «Биовете».

Ранее «ФВ» писал, что в России, по заявлению представителей отрасли, наблюдается самый высокий процент отказов в мире по прохождению GMP-инспекций для зарубежных компаний. 

Об отказе производителю уже резко высказались в Госдуме. Первый зампредседателя Комитета ГД по экологии Владимир Бурматов, чьи слова цитирует портал NEWS.ru, заявил, что животных «собирались напичкать какой-то дрянью». Причины такого резкого высказывания не ясны. По данным RNC Pharma, если брать все комбинированные вакцины, то среди препаратов, где есть набор DHPPI, «Биокан» занимает 61% на рынке. 

Эксперт госветслужбы, пожелавший остаться анонимным, также заявил «ФВ», что «Биокан» — одна из самых используемых в сегменте вакцин иностранного производства: особенно часто препарат применяют для вывоза животных за границу.

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