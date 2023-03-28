Производители БАД опасаются изменений правил использования русского языка

В конце февраля вступили в силу изменения в правила использования русского языка. В частности, он должен использоваться в рекламе, а также в информации, предназначенной для потребителей. Запрещается использовать иностранные слова, у которых есть русские аналоги.

В связи с этим участники рынка биологически активных добавок задались вопросом, необходимо ли будет вносить изменения в упаковку и информацию о товаре. «Союз производителей БАД к пище» обратился в Минпромторг и Роспотребнадзор с просьбой подготовить разъяснения.

Организация указала, что новые требования разнятся с правилами Технического регламента, который устанавливает порядок маркировки БАД.

Подробнее о таких отличиях читайте в «ФВ» № 8 (1107) от 28.03.2023 года в материале «Как вас величать».