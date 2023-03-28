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Производители БАД опасаются...

Производители БАД опасаются изменений правил использования русского языка

28.03.2023
18:05
Маргарита Грошева

Участники рынка просят дать разъяснения по поводу использования новых требований законодательства.

Фото: unsplash.com

В конце февраля вступили в силу изменения в правила использования русского языка. В частности, он должен использоваться в рекламе, а также в информации, предназначенной для потребителей. Запрещается использовать иностранные слова, у которых есть русские аналоги. 

В связи с этим участники рынка биологически активных добавок задались вопросом, необходимо ли будет вносить изменения в упаковку и информацию о товаре. «Союз производителей БАД к пище» обратился в Минпромторг и Роспотребнадзор с просьбой подготовить разъяснения.

Организация указала, что новые требования разнятся с правилами Технического регламента, который устанавливает порядок маркировки БАД.

Подробнее о таких отличиях читайте в «ФВ» № 8 (1107) от 28.03.2023 года в материале «Как вас величать».

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28.03.2023
Как вас величать
Производители БАД опасаются новых правил использования государственного языка
№8 (1107)

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