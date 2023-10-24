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Производители дженериков активно...

Производители дженериков активно пытаются оспорить патент на дапаглифлозин

24.10.2023
17:45
Маргарита Грошева
Производители дженериков считают, что патент, защищающий дапаглифлозин, продлен необоснованно. В ГРЛС зарегистрировано уже четыре дженерика. Охрана препарата должна была закончиться в 2023 году, но была продлена до 2028 года.
Фото: unsplash.com

Препарат с МНН дапаглифлозин, предназначенный для лечения диабета 2-го типа, а также для пациентов с сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек, защищен патентами компании AstraZeneca.

Основной патент — № 2746132 «С-арил глюкозоидные SGLT2 ингибиторы и способ их применения» уже оспаривали «Канонфарма продакшн», KRKA, «Северная звезда». Все они уже зарегистрировали собственные дженерики на дапаглифлозин.

Рассмотрение возражений «Северной звезды» пока переносится. В то же время суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от KRKA, которое изначально не было удовлетворено.

Помимо патентных разбирательств AstraZeneca столкнулась с последствиями действий производителей дженериков и в сегменте госзакупок. «Северная звезда» уже зарегистрировала цену на свой препарат, и она была учтена при расчете начальной максимальной цены конктракта.

Подробнее читайте в «ФВ» № 25 (1124) в материале «Неоспоримое преимущество».

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24.10.2023
Неоспоримое преимущество
Как дженерики дапаглифлозина рвутся на рынок
Фармацевтический вестник №25 (1124) / 2023

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